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為上市鋪路？ 馬雲放棄螞蟻集團實控權

聯合報／ 記者戴瑞芬／綜合報導
螞蟻集團目前處於無實控人狀態，馬雲不再是實控人。（路透）
螞蟻集團目前處於無實控人狀態，馬雲不再是實控人。（路透）

螞蟻集團昨在官網發布「螞蟻集團關於持續完善公司治理的公告」。公告顯示，馬雲放棄了對螞蟻集團的實際控制權，馬雲的股東投票權從百分之五十三（一致行動人）變成百分之六（股東分別獨立行使）， 不再是實控人。螞蟻集團目前處於無實控人狀態。

市場解讀，這為螞蟻集團重啟上市重新鋪平道路。

螞蟻集團從阿里巴巴分拆後，阿里巴巴創辦人馬雲一直是螞蟻集團實際控制人。馬雲個人持股比例不高，據螞蟻集團二○二○年IPO招股書披露，上市發行後馬雲個人持股比例不超過百分之八點八，但馬雲始終掌握螞蟻集團實控權，主要是透過一致行動人等系列協議安排，控制杭州君瀚及杭州君澳兩個合夥企業，而這兩個合夥企業合計持有螞蟻集團百分之五十三點四六股權。

二○二○年十一月螞蟻集團美股上市前夕被緊急叫停，大陸採取金融安全監管，下令螞蟻集團全面整改，據螞蟻集團最新公告顯示，杭州君瀚及杭州君澳近期對股東上層結構進行調整。

調整的核心是拆除原控制結構，從馬雲及其一致行動人共同行使股份表決權，變成包括馬雲、螞蟻高管等在內的十名自然人分別獨立行使股份表決權。

螞蟻集團宣布：本次調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層面形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

這次調整完成後，馬雲在螞蟻集團的經濟利益沒有變化，但馬雲的股份表決權從百分之五十三點四六調整為百分之六點二○八，不再是螞蟻集團實際控制人。此外，螞蟻董事會八名董事中有四名獨立董事（達到半數），計畫繼續引入第五名獨立董事，實現董事會中獨立董事過半數，完善公司治理。

不久前，螞蟻集團相關管理層成員宣布不再擔任阿里巴巴合夥人，強化了與股東阿里巴巴集團的切割。‍‍‍‍‍‍‍螞蟻整改日前也取得重大進展，螞蟻消費金融公司增資方案獲得監管批准。

種種跡象透露，螞蟻集團重新啟動IPO上市腳步正在加快。

馬雲 股東 阿里巴巴集團

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