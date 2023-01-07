陸力防疫情向農村蔓延 基層衛生中心全面開設發熱診室

隨著春運於7日開始，目前中國大陸正全力防堵疫情向農村蔓延。大陸國家衛健委基層司司長聶春雷表示，國務院聯防聯控機制已要求，要進一步築牢織密基層的「保健網」，必要的藥品器械要直達村衛生室、鄉鎮衛生院及社區衛生服務中心。目前，大陸全國98.7%的鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心都已開設發熱診室。

大陸財新網7日發表的特稿指出，由於農村「缺醫少藥」，加上很多人相信，熬梨湯緩解咳嗽比吃藥更有效，因此河南農村的梨價最近已經上漲。國務院聯防聯控機制則就農村地區疫情防控有關情況，於7日下午召開記者會，以展現官方對農村防疫工作的重視。

國家衛健委新聞發言人米鋒在記者會上指出，農村、社區是疫情防控的一道重要關口，是保障群眾健康的最後一公里。中國農村地域廣、人口多、人均醫療資源相對不足。隨著春節臨近，人員流動加大，返鄉人員增多，更加需要做好農村地區疫情防控和醫療救治工作。

隨著大陸現行防疫政策將在8日大解封，米鋒稱，近期，國務院聯防聯控機制綜合組已向全大陸各地派出15個指導組，督促指導農村做好準備工作。

國家衛健委基層司司長聶春雷表示，國務院聯防聯控機制要求農村地區對重點人群要「早發現、早識別、早干預、早轉診」，預防和減少新冠重症的發生。

聶春雷說，「早發現」主要是對65歲以上的老年人、孕產婦、兒童、殘疾人等重點人群進行一對一包保聯繫，每周聯繫服務不少於2次，及時發現問題，及時處置。

「早識別」就是要加強對這些重點人群的健康監測，對可能出現的一些情況，如有些基礎病的併發症、新冠重症風險的苗頭和傾向性症狀出現以後，要及時識別，及時給予指導和轉診。

「早干預」就是在基層要配備必要的氧療設備，如氧氣袋、氧氣瓶、製氧機，還要配備便攜式的指夾、脈搏式血氧儀監測血氧，發現異常情況，迅速給予吸氧和相應的藥物治療，同時結合實際及時轉診。

「早轉診」就是發現了需要轉診的，要及時轉到上級醫院接受治療。

針對早前發布的「加強當前農村地區新型冠狀病毒感染疫情防控工作方案」，大陸農業農村部農村合作經濟指導司副司長毛德智表示，該工作方案明確要求，「五級書記」（省、市、縣、鄉、村）要像抓脫貧攻堅一樣抓農村地區的疫情防控，把疫情防控各項措施落實到村到戶。

毛德智並呼籲大陸民眾，春節回鄉後，盡量少聚集、少聚餐。返鄉人員回去後，剛開始幾天跟老人孩子接觸時，一定要戴好口罩，同時要勤洗手。如果自己感覺有症狀，就趕緊居家，「千萬要保護好老人、孩子等重點弱勢、身體素質相對差一點的人群」。