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台灣鳳梨輸陸受阻近兩年 菲律賓成大陸最大鳳梨進口國

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
在中菲關係和緩下，菲律賓的鳳梨又重新奪回大陸市場。圖為早前在上海超市販售的菲律賓鳳梨。記者林則宏／攝影
在中菲關係和緩下，菲律賓的鳳梨又重新奪回大陸市場。圖為早前在上海超市販售的菲律賓鳳梨。記者林則宏／攝影

大陸以截獲檢疫性有害生物為由，暫停台灣鳳梨銷往中國大陸即將屆滿兩年。而在菲律賓總統小馬可仕結束北京三天訪問行程後，大陸商務部新聞發言人束玨婷表示，目前菲律賓已成為中國最大的香蕉和鳳梨進口來源國，椰子、酪梨、冷凍水果等也相繼進入中國市場，新鮮榴槤則將實現對中國大陸的出口。

大陸曾是台灣鳳梨最大的出口市場，2017年至2019年，台灣鳳梨出口高達97%都銷往中國大陸。2019年，台灣出口至大陸的鳳梨就超過5萬公噸。 

但受兩岸關係影響，2021年2月26日，大陸海關總署突然公告，以多次從台灣輸入的鳳梨中截獲檢疫性有害生物為由，決定自同年3月1日起暫停台灣鳳梨輸入大陸，台灣鳳梨輸陸自此歸零。

事實上，2012年，菲律賓與中國大陸發生南海爭端後，大陸也曾以多次從菲律賓進口水果中截獲檢疫性有害生物為由，要求加強對菲律賓的香蕉、鳳梨、木瓜等水果的檢驗檢疫，導致菲律賓水果一度在大陸市面上斷貨，從而給了台灣鳳梨搶攻大陸市場的機會。

菲律賓總統小馬可仕本月3日至5日對中國進行國事訪問，這是小馬可仕去年6月上任後首次訪問中國，也是他首次正式出訪非東協國家。小馬可仕也是大陸開年接待的首位外國元首。

訪問期間，小馬可仕分別與大陸國家主席習近平、國務院總理李克強和全國人大常委會委員長栗戰書舉行會談。中菲雙方除共同發表「聯合聲明」，還簽署多達14項的合作文件。

中菲在聯合聲明中強調南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧，菲律賓並重申恪守一個中國政策。習近平則在與小馬可仕會面時承諾，中國願持續擴大進口菲律賓優質農漁產品，支持中國企業赴菲律賓投資興業。

大陸商務部新聞發言人束珏婷6日在網上例行記者會上表示，截至2021年底，中國已連續六年成為菲律賓最大貿易伙伴，並躍升為菲第二大出口市場。中國穩居菲國農產品第三大出口市場。2022年1至11月，中菲貿易額804.1億美元，年比增長8.3%。　

束珏婷說，下一步，商務部將和菲方相關部門一道，認真落實兩國領導人達成的重要共識，持續擴大進口菲律賓優質產品，支持中國企業赴菲律賓投資興業，推動共建「一帶一路」倡議與菲「多建好建」計劃對接，拓展綠色經濟、數位經濟等新的合作領域，推動雙邊貿易投資邁上新台階。

小馬可仕 菲律賓 鳳梨

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