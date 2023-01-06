陸民航局：今年運輸旅客恢復至疫前75%、力爭盈虧平衡
大陸民航市場復甦釋出強勁訊號，官方指出，去年的運輸旅客人次達2.5億人，2023年則力爭達到4.6億人次，相當於疫情前75%水準。
綜合中國民航報、央視新聞消息，大陸民航局6日召開「2023年全國民航工作會議」指出，2022年全年，民航完成運輸總周轉量599.3億噸公里、旅客運輸量2.5億人次、貨郵輸送量607.6萬噸，恢復至疫情前的46.3%、38.1%、80.7%。
另，在基礎建設部分，大陸民航局表示，2022年全年完成固定資產投資超過人民幣1,200億元（約合新台幣5,376億元），新建遷建8個機場，同時也貫通「京廣大通道」，形成縱貫南北2,000多公里的空中大動脈。
此外，2022年底大陸運輸機場總數達到254個，通用機場399個，其中包含亞洲最大的專業貨運機場鄂州機場啟用。
展望2023年，官方將會力爭完成運輸總周轉量976億噸公里，旅客運輸量4.6億人次，貨郵運輸量617萬噸，總體恢復至疫情前75%左右水平，且力爭實現盈虧平衡。
同時，在建設層面，2023年官方的目標是力爭頒證運輸機場達258個。加快推進廈門、呼和浩特等新機場建設，支持首都機場「提質增效」項目。
公開資料顯示，疫情前的2019年，大陸民航業完成旅客運輸量6.6億人次，比2018年增長 7.9%。2020年則下滑到4.09億人次、2021年為4.4億人次。統計結果顯示，2022年是大陸民航旅客運輸量5年來最低的一年。
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