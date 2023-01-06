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中信銀行員驚傳淪詐騙共犯 金管會已接獲通報、最重罰5千萬

陸國台辦：做好「小三通」客運復航後台胞往返協助工作

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
小三通「金馬地區民眾春節交通專案」將於1月7日起實施，大陸國台辦在春節慰問的通知中，提及要做好相關協助工作。圖為停靠在廈門五通客運碼頭的小三通客輪。（記者陳政錄／攝影）
小三通「金馬地區民眾春節交通專案」將於1月7日起實施，大陸國台辦在春節慰問的通知中，提及要做好相關協助工作。圖為停靠在廈門五通客運碼頭的小三通客輪。（記者陳政錄／攝影）

2023年春節將至，中共中央台辦、大陸國務院台辦近日向各省區市台辦下發通知，要求做好慰問台胞台商工作，內容包括為感染新冠病毒台胞即時提供救治、康復服務，幫助台企安排好生產經營，和做好「小三通」客運復航後，台胞台商往返協助工作等。

據新華社報導，大陸國台辦近日下發通知，要求各地台辦全面貫徹落實中共二十大精神，尊重、關愛、造福台灣同胞，做好2023年春節期間慰問台胞台商工作。

通知指出，要深入了解台胞台商工作學習生活及生產經營情況，廣泛聽取意見建議，及時協調解決存在的困難和問題；為感染新冠病毒台胞及時提供救治、康復協助。

同時，要幫助台企了解優化疫情防控措施要求，安排好企業生產經營；為台胞台商及其眷屬往返兩岸提供必要便利，做好「小三通」客運復航後台胞台商往返協助工作；結合疫情防控要求，組織形式多樣的新春聯誼活動，讓廣大台胞台商溫暖過冬、溫馨過節。

台商 中共二十大

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