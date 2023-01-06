習近平會土庫曼總統：合作打擊三股勢力、築牢安全屏障
大陸國家主席習近平6日與到訪的中亞國家土庫曼總統謝爾達爾舉行會談，雙方同意提升兩國關係為全面戰略夥伴關係。習近平並指出，面對國際和地區新形勢新挑戰，雙方應該深化合作，築牢維護兩國發展的安全屏障。
據央視新聞消息，習近平在會談中表示，雙方構建命運共同體是在彼此尊重、坦誠互信、互利共贏的基礎上，更好地深化互利合作。他提到，雙方要在彼此核心利益問題上相互支持、要加快發展戰略對接，充分發揮「中土合作委員會」等機制作用。
習近平並提及，面對國際和地區新形勢新挑戰，雙方應該深化執法安全、生物安全合作，共同打擊「三股勢力」，築牢維護兩國發展的安全屏障。此外他還強調，雙方要優先擴大能源合作，天然氣合作是雙邊關係基石，「擴大天然氣合作符合雙方戰略和長遠利益」。
謝爾達爾（Serdar Berdimuhamedow）則指出，土方堅定支持大陸維護國家主權和領土完整，堅決反對任何企圖分裂中國的行徑。土方願積極推進「復興絲綢之路」戰略與「一帶一路」倡議對接，進一步擴大兩國經貿合作，加強天然氣等能源合作，推進跨境鐵路等互聯互通建設。
此次會談後，兩人簽署並發表「中華人民共和國和土庫曼聯合聲明」，並共同見證簽署「一帶一路」、綠色發展、數位經濟、衛生、文化、體育、新聞媒體、天然氣等領域合作文件。
大陸跟土庫曼最重要的合作就是能源的部分。大陸中國社科院一帶一路研究中心秘書長王曉泉表示，大陸通過中土天然氣管線，現在一年是340億立方公尺的進口量，「而我們全年的管道氣進口量也就是589、590億立方公尺」。他指出，如果將來雙方第四條天然氣管線修好，「從土庫曼一個國家每年進口的天然氣數量就達到650億立方公尺」。
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