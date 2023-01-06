習近平會土庫曼總統：合作打擊三股勢力、築牢安全屏障

大陸國家主席習近平6日與到訪的中亞國家土庫曼總統謝爾達爾舉行會談，雙方同意提升兩國關係為全面戰略夥伴關係。習近平並指出，面對國際和地區新形勢新挑戰，雙方應該深化合作，築牢維護兩國發展的安全屏障。

據央視新聞消息，習近平在會談中表示，雙方構建命運共同體是在彼此尊重、坦誠互信、互利共贏的基礎上，更好地深化互利合作。他提到，雙方要在彼此核心利益問題上相互支持、要加快發展戰略對接，充分發揮「中土合作委員會」等機制作用。

習近平並提及，面對國際和地區新形勢新挑戰，雙方應該深化執法安全、生物安全合作，共同打擊「三股勢力」，築牢維護兩國發展的安全屏障。此外他還強調，雙方要優先擴大能源合作，天然氣合作是雙邊關係基石，「擴大天然氣合作符合雙方戰略和長遠利益」。

謝爾達爾（Serdar Berdimuhamedow）則指出，土方堅定支持大陸維護國家主權和領土完整，堅決反對任何企圖分裂中國的行徑。土方願積極推進「復興絲綢之路」戰略與「一帶一路」倡議對接，進一步擴大兩國經貿合作，加強天然氣等能源合作，推進跨境鐵路等互聯互通建設。

此次會談後，兩人簽署並發表「中華人民共和國和土庫曼聯合聲明」，並共同見證簽署「一帶一路」、綠色發展、數位經濟、衛生、文化、體育、新聞媒體、天然氣等領域合作文件。