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陸官方：春運港澳台航班大幅增加 滬台航線日均8班

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方公布春運期間港澳台航班量，表示呈現明顯增長，其中浦東到台灣航線日均8班。圖為上海浦東機場。（中新社）
大陸官方公布春運期間港澳台航班量，表示呈現明顯增長，其中浦東到台灣航線日均8班。圖為上海浦東機場。（中新社）

大陸即將啟動的春運涉及鐵路、民航等各個運輸管道，在民航部分，官方指出，春運期間的港澳台航線，預計民航旅客運輸量有望出現明顯增長；目前已經批覆1萬2,956班，其中浦東往台灣的航線日均8班。

據大陸國新辦1月6日記者會消息，中國民用航空局總飛行師萬向東指出，2022年已頒發和換發16個香港航線經營許可（涉及15家大陸公司和1家香港公司）和3個澳門航線經營許可（涉及2家大陸公司和1家澳門公司）。

截至2022年1月5日，大陸已批覆春運期間港澳台地區航線客運航班計畫1萬2,956班，涉及182條航線，47個大陸通航點，27家航空公司每周安排2,275班客運航班。

官方表示，春運期間「隨著港澳台地區入境內地（大陸）防疫政策的進一步優化，地區航線旅客出行需求將進一步釋放，預計民航旅客運輸量有望出現明顯增長」。

萬向東指出，以大家關注的上海浦東機場為例，1月8日至31日期間，浦東機場港澳台地區日均起降客運航班30班，其中，香港航線日均10班；台灣航線日均8班；澳門航線日均12班，均有較大幅度的增加。「後面，隨著市場需求的增加，相信航班量還會有增長」。

航線 上海浦東機場 春運

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