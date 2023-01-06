彭博：北京擬放寬房企「三道紅線」考核 政策大轉向

知情人士透露，中國大陸金融監管部門計劃分階段放寬針對房企的「三道紅線」考核，作為救助房市的一系列行動之一。兩年多前推出的「三道紅線」，嚴格限制房地產企業擴張槓桿，此後大量房企因銷售去化困難及融資管道收緊，而接連發生債務違約。

彭博資訊報導，北京當局將延長「三道紅線」試點過渡期至少六個月，這個過渡期原定於今年6月底到期，延期意味著房企將贏得更多時間化解債務風險。

知情人士說，監管當局還將階段性上調房企負債年度增速上限，其中對「三線四擋」中達到綠檔的企業，不再設年度負債增速上限，且綠檔企業拿地可以用保函代替保證金。知情人士表示，這些方案仍在審議中，相關促措施可能會調整。

在當前房市持續深度修正之際，多數房企已難以實現「三道紅線」的考核標準，但監管當局主動在時間及空間要求上予以寬限，仍是一個重要信號，象徵監管政策鬆動，進一步印證了決策官員對房地產行業態度的轉變，也彰顯當局積極推動優質房企資產負債表改善計畫，緩釋開發商流動性壓力的決心。

所謂「三道紅線」，又稱「三線四檔」，是指2020年8月住建部、央行在對12家房企的約談中提出的三個監管要求，要求房企剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於一倍。

根據「三道紅線」踩線的條數，監管當局把房企分成「紅、橙、黃、綠」四檔管理，「紅檔」企業的有息負債規模不得高於目前水準，「橙檔」企業的有息負債年增速不得超過5%，「黃檔」企業不能超過10%，「綠檔」企業不能超過15%。

「三道紅線」及緊隨其後的金融機構貸款集中度考核，再加上新冠疫情的衝擊，導致恆大和融創等一大批房企陸續陷入違約，並造成大量爛尾樓與購房者停貸風波。截至去年6月底，綠檔房企有共有30多家企業，包括中國萬科和龍湖集團等，但行業內多數企業難以達標。

面對房市銷售及債務風險形勢急劇惡化，北京當局去年11月來已推出包括16條金融舉措在內的一系列政策支持。國務院副總理劉鶴上月還公開表示，房地產業是經濟支柱，正在考慮新措施以改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。

住建部部長倪虹最新接受《人民日報》採訪時表示，要以「慢撒氣」的方式化解房企資金鏈斷裂風險，重點是增加房企開發貸款、併購貸款和購房者房貸，滿足合理融資需求，並大力支持剛性和改善性住房需求，「對購買第一套住房的，要大力支持，首付比例、首套利率該降的，都要降下來」。