陸春運明啟動 預計客流量將達20.95億人次，年增99.5%

在對新冠實施傳染病「乙類乙管」，放寬防疫要求後，中國大陸2023年「春運」將於1月7日開始，到2月25日結束。大陸交通運輸部預估，40天春運期間客流總量約為20.95億人次，年增99.5%，恢復到疫情前2019年同期的70.3%。

大陸國新辦6日上午在北京，就「全力做好春運服務保障有關情況」召開記者會，大陸交通運輸部副部長徐成光首先表示，與往年相比，今年春運人流高峰與疫情高峰疊加，是近年來不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運。

對於此次春運，徐成光說，綜合來看，有「三大一多」的特點，一是客流大幅增長，二是貨運需求大幅增加，三是一線人員感染風險較大，四是安全生產風險隱患增多。

徐成光說，隨「乙類乙管」措施加快落地，跨區域人員流動加速釋放，加之疫情三年來大陸人民群眾累積的回鄉過年、探親訪友、旅遊觀光等需求將集中釋放，春運客流將從長期低位運轉到快速恢復攀升，交通運輸組織將從低負荷狀態到滿負荷運轉狀態。

因此，徐成光表示，初步分析研判，春運期間客流總量約為20.95億人次，比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期（29.8億人次）的70.3%。他說，1月27日（正月初六）和2月6日（正月十六）前後將出現兩個返程高峰。

徐成光提到，往年春運一般是「客增貨減」，但今年春運疫情流行高峰未過，各類醫療防疫物資、節日生活物資和今冬明春的能源、糧食等重點物資運輸需求均會有較大增長。

他說，特別是大陸中小城市、農村地區物流配送基礎相對薄弱，加上一線從業人員離崗回鄉及可能出現的大面積感染，上崗人員不足，局部地區可能出現末端配送不暢問題，統籌好春運客運服務和交通物流保通保暢面臨較大壓力。

他也示警，春運期間人員流動密集，交通運輸一線從業人員大面積感染風險激增。另，2020年以來，受疫情影響，交通運輸行業長時間處於低負荷運轉狀態，從業人員技能出現生疏，加上惡劣天氣易發多發，給安全生產管理帶來較大挑戰。