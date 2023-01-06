大陸國產特斯拉大降價 Model 3只要約新台幣101萬元

上海報業集團旗下財經媒體《財聯社》報導，根據特斯拉中國官網，特斯拉大陸國產車型全系列降價，Model 3起售價人民幣22.99萬元（約新台幣101萬元），Model Y起售價25.99萬元（約新台幣114萬元）。

根據網上訊息，大陸國產特斯拉Model 3標準續航升級版售價為人民幣24.99萬元。去年5月1日，特斯拉中國曾宣布，大陸國產Model 3標準續航升級版在扣除各項補貼後的起售價為人民幣27.155萬元。

在萬物齊漲的年代，大陸國產Model 3近半年來售價卻快速走低。《財聯社》並未說明大陸國產特斯拉此次大降價的原因為何。澎湃新聞則稱，Model 3和Model Y在中國大陸已創下歷史最低價格。

根據大陸「乘用車市場信息聯席會」近日發布的中國市場預估銷量顯示，特斯拉去年12月交付了5萬5,796輛中國製造的電動汽車，為近五個月新低。此一數字不僅較去年11月大跌44％，也比前一年同期下降21％，原因是在需求疲軟之際，特斯拉減少了產量並降低銷售價格，以應對庫存上升。

中新社報導，特斯拉上海超級工廠2022年全年交付逾71萬輛車，年比增長48%。2022年特斯拉全球共交付131萬輛，上海超級工廠占比高達54.2%。

報導稱，特斯拉中國表示，上海超級工廠生產的Model Y不斷進化產品的「中國基因」。軟體上，Model Y通過搭載中國消費者更喜歡的KTV功能，引入各類本土App等，以貼近中國消費者；硬體上，Model Y契合中國消費者使用習慣和喜好，加長後排座椅並優化座椅軟硬度，將更為安全的遠端安全氣囊從「選配」升級為「標配」。

此外，特斯拉目前已在中國大陸已設立1萬個超級充電樁，此外還有數十萬個特斯拉車主的專屬私人充電樁。同時，截至去年12月底，特斯拉在中國大陸的門店及服務中心已超過320家。