寧德鋰電產業 去年產值2750億元

福建省寧德市五屆人大二次會議4日開幕。寧德市市長張永寧在作政府工作報告時表示，2022年預計全市地區生產總值3580億元（人民幣，下同）、增長10.5%，增速福建全省第一；12項主要經濟指標中7項增幅福建全省第一。

中新社報導，寧德市已形成鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料等四個具有國際競爭力的主導產業集群，引進上下游企業覆蓋產業鏈的各個環節，不銹鋼新材料、鋰電新能源兩個產業已成長為年產值上千億元的產業集群。

在獲評全球「燈塔工廠」的寧德時代新能源科技股份有限公司，2011年落戶以來，寧德鋰電新能源產業高速發展，形成覆蓋核心材料、電池構件、智慧製造裝備等三大類配套項目以及服務型製造等產業延伸新業態的產業集群，成為全球最大的聚合物鋰離子電池生產基地。

張永寧說，2022年寧德鋰電新能源產業完成產值2750億元，增在建、投產配套項目35個，動力電池集群入選大陸先進製造業集群。

寧德沿海縣市區有產值千億元級別的產業龍頭，山區縣也有百億元規模產值的產業項目。寧德福鼎時代鋰離子電池生產基地2021年1月啟動建設以來，1號、2號、3號廠房已實現投產。該基地整體規劃5個電芯廠房、4個模組廠房，規劃產能120GWh，產值超千億元，是寧德時代迄今為止全球布局的最大單體項目。

張永寧說，寧德將堅持龍頭引領、鏈條延伸、全域布局、集群發展，提升產業鏈、供應鏈韌性和安全水平，今年力爭四大主導產業產值突破6500億元。