大陸電商物流需求 有望止跌回升
中國物流與採購聯合會4日發布數據顯示，2022年12月中國大陸電商物流指數為102.8點，比上月回落3.8個點，回落幅度有所擴大，接近全年最低點。隨著大陸各地度過疫情高峰，電商物流供給能力恢復速度將有所加快。
中新社報導，從9個分項指數看，成本指數有所上升，總業務量指數、農村業務量指數、滿意率指數、履約率指數、人員指數、庫存周轉指數、物流時效指數、實載率指數有所回落。
其中，電商物流總業務量有所回落。2022年12月，電商物流總業務量指數為110.2點，比上月回落6.7個點。分地區來看，東北部地區回落幅度最小，東部地區回落幅度最大，中部和東北部地區低於大陸平均水平。對於造成下降的主要原因，分析認為，需求端下滑明顯，電商物流總業務量創出全年新低，電商物流需求在2022年11月的集中釋放，疊加12月新冠疫情感染導致業務量下降。
2022年12月，農村電商物流業務量指數為109.9點，比上月回落8.3個點。分地區來看，中國大陸所有地區農村業務量指數均有所下降，西部地區回落幅度最小，中部高於大陸平均水平。
此外，庫存周轉指數、物流時效指數、人員指數連續三個月回落，物流時效指數回落幅度最大，較上月回落7個點。但人員指數雖較上月大幅回落，仍明顯高於當年4月最低值，說明人員到崗情況在當月後期已有所改善。
分析稱，後期來看，隨著大陸各地度過疫情高峰，經濟秩序回歸正軌，電商物流供給能力恢復速度將有所加快。同時，隨著春節臨近，電商物流需求也有望實現止跌回升，因此對2023年1月電商物流指數總體樂觀。
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