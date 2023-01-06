吉林冰雪消費夯 帶動就業市場

元旦小長假過後，吉林省各大雪場又出現一波客流高峰。北京冬奧會之後的首個雪季，冰雪大省吉林繼續提振冰雪消費，不僅吸引各地遊客紛至沓來，還依託雪板帶動更多的人躋身相關就業領域。

新華社報導，38歲的張佔華是吉林市萬科松花湖滑雪度假區的滑雪教練，這幾天忙得不亦樂乎：「元旦期間學滑雪的遊客更多了，每天課程從早排到晚，連午飯都顧不上吃。」10年前，張佔華是吉林市永吉縣北大湖鎮官地村的一名農民，農閒時發現來家鄉周邊雪場遊客變多、教練不足的「商機」，於是籌劃著到雪場找兼職，結果兼職一路變成全職。

韓雪與雪板打交道已有8個雪季，如今是度假區雪具租賃主管。她說，「8年前我們的雪板儲備是2800套，經常用不完；如今我們的儲備量達4000套，經常不夠用。」

雪板用得頻，也帶來更高的損耗。雪具維修師于春勝最近有了新「煩惱」：「送來的雪具太多，快修不過來了。」打蠟、修刃、補板底、調整固定器……一塊塊雪板在春勝巧手中「重生」。

「我以前是做汽車組裝維修的，通過朋友介紹到雪場工作，薪資待遇都挺好。」于春勝說，從事雪具維修8年多來，他發現單板雪友在增多。「以前維修的，大多數是雙板，零星有一些單板。這兩三年開始，單板成了主要客戶，我的九成工作都是在維修單板。」他說。

和于春勝有同感，亞瑪芬服務中心松花湖店店長祝麗娜認為，冰雪運動漸成為流行，不僅拉動雪具、雪服消費，也相應豐富市場競爭。

在德邦快遞松花湖滑雪場店內，已完成打包等待運送的雪具在店內摞成了「小山」，經理馬俊馳逐一核對著訂單信息。馬俊馳說，近年來快遞行業也借上了冰雪東風—業內數據顯示，僅2021至2022雪季大陸國內雪具運輸營收同比增幅就高達300%。馬俊馳說，「不光快遞行業，包括有關聯的航空、客運等都在新的雪季看好冰雪市場。」