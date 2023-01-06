北京領頭羊 打造氫電零碳園區

毗鄰北京大興國際機場的大興國際氫能示範區，將打造京津冀首個氫電耦合型零碳園區。北京市大興區4日披露，示範區分為核心區南北兩個片區，占地20.8萬平方公尺、建築面積36萬平方公尺，並同時以2公里半徑輻射周邊區域進行產業規劃和發展。

中新社報導，目前，示範區北區已投入使用，南區一期、二期已建成並將投入使用，與已建成的北區形成功能互補，最大限度滿足氫能企業落地需求。同步進行的南區三期規劃，將建設大陸國家級燃料電池汽車檢驗檢測中心，形成檢測、認證一條龍服務，助力企業聚集和產業效應。

大興國際氫能示範區2020年9月8日揭牌，構建以加氫示範站、國際氫能交流中心、科技園區為載體，產業基金、企業聯盟、專項政策、試驗基地為支撐的氫能產業生態體系。

示範區毗鄰北京大興國際機場、京南物流基地等重要的交通樞紐，被京開高速、京台高速、大興機場高速、六環路、大興機場北線高速「環抱」，氫能應用場景廣泛。

北京市大興區相關官員指出，2023年，大興區將以示範區南區為試點，利用光伏發電、光熱耦合、甲醇重整等技術，探索搭建以分布式新能源為基礎的多能接入、多能互補園區能源服務體系，打造京津冀首個氫電耦合型零碳園區，形成可推廣、可借鑒的零碳園區系統解決方案。同時，將推動跨區域氫能示範線建設，協同天津濱海以及河北保定、唐山共同建設京津冀燃料電池汽車運輸示範廊道，實現「零排放」氫能運輸。

隨著氫能車輛的推廣，愈來愈多的加氫站需要採購外省市氫源來保障正常運營，運輸成本高昂。相關官員表示，2023年，北京市大興區將探索多種製氫應用示範，計畫在全球日加氫量最大的海珀爾加氫站開展站內天然氣製氫項目，降低加氫站對外界氫源的依賴，降低氫氣加注成本。

同時，加快加氫站等基礎設施的規劃布局和建設，計畫與中石油、中石化開展合作，力爭2023年投運3座油氫混合站、新建至少2座加氫站。