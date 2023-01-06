新能源二手車 在線交易增長25％

中國大陸二手車交易在線服務平台—天天拍車研究院5日發布「2022年度二手車在線交易數據報告」，2022年二手車在線交易異地占比比2021年有所提升，新能源二手車在線成交量同比增長25.3％；1年內的新能源次新車交易活躍。

中新社報導，相較於2021年，2022年混動類新能源汽車和純電類新能源汽車的3年平均保值率都大幅提升，顯示新能源汽車的保值率在穩健改善。數據顯示，相較於2021年，2022年混動車的3年平均保值率為60.3％，純電車的3年平均保值率為51.9％，均有明顯改善。

研究院方面認為，隨著新能源汽車保有量快速增加，市場對新能源汽車認知度、認可度逐步增強，疊加市場增購、換購需求，新能源二手車的交易和流通將會更加活躍。

自2022年8月1日起全大陸範圍內取消「國五」二手車遷入限制，促進二手車，尤其是「國五」二手車在中國大陸內的自由高效流通。研究院方面表示，科技化、數位化是二手車行業未來發展的趨勢，有助於實現二手車行業高質量發展。行動互聯網和大數據，實現車源、車主、買家的數位化，打破交易的時間和空間限制，讓二手車在線分發的交易模式效率更高。

同時，研究院方面認為，去年發布的「關於加快建設全國統一大市場的意見」，通過打破市場分割，打通關鍵堵點，促進二手車暢通流動，加快建設高效規範、公平競爭的二手車「全國統一大市場」，釋放更大消費潛力。