陸汽車出口增長 前十國累計674多億美元
中國汽車工業協會4日披露，2022年1至11月，中國大陸汽車商品出口金額排名前十位國家，累計出口金額為674.9億美元。
中新社報導，據中國汽車工業協會整理的大陸海關總署數據顯示，2022年1至11月，中國大陸汽車商品出口金額排名前十位國家依次是美國、墨西哥、俄羅斯、英國、比利時、日本、德國、韓國、澳大利亞和阿拉伯聯合大公國。
中國汽車工業協會稱，與上年同期相比，美國、日本和德國的汽車出口金額增速略低，其他國家均呈較快增長，其中阿增速更為明顯。
業內專家表示，2022年在疫情和供應鏈危機的多重壓力之下，中國大陸整車出口展現出汽車產業鏈韌性較強的特點，汽車出口繼續快速增長，汽車綜合競爭力大幅提升。
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