陸各地布局重大項目 拚擴大投資

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
2023年伊始，大陸各地陸續敲定重大項目布局，力拚擴大有效投資。圖為1月4日，工人在浙江省寧波市的金甬鐵路項目工地施工。（新華社）
2023年伊始，大陸各地陸續敲定重大項目布局，力拚擴大有效投資。圖為1月4日，工人在浙江省寧波市的金甬鐵路項目工地施工。（新華社）

2023年伊始，中國大陸各地陸續敲定第一季乃至全年重大項目布局，力拚擴大有效投資。1月3日，四川省2023年第一季度423個重大項目啟動建設，總投資7483.7億元（人民幣，下同）；安徽省第一季開工項目達1017個，總投資7069.1億元；上海靜安、徐匯、金山等區也集中開工一批重大項目。

此外，一些地方著眼全年，如重慶初步考慮2023年市級重大項目投資4000億元，以此帶動投資1兆多元；河南已遴選省重點項目2500個左右，年度投資1.8兆元。

中新社報導，去年以來，在房地產開發投資明顯下滑情況下，大陸官方持續加大穩投資，加快推進重大項目建設，支撐固定資產投資平穩增長。

展望2023年，推進重大項目、擴大有效投資，仍是大陸推動經濟運行整體好轉的重要推手。從資金面看，專項債是帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要手段。2022年截至11月末，中國大陸發行新增地方政府專項債券4兆元，支持近3萬個重點項目建設。

大陸財政部長劉昆近日表示，2023年將適量擴大專項債券資金投向領域和用作資本金範圍，持續形成實物工作量和投資拉動力。

對於投資方向，大陸國家發改委副主任趙辰昕透露，將加大重點領域和薄弱環節投資力度。聚焦「十四五」規劃102項重大工程，加快推進重大項目建設。適度超前開展基礎設施投資，系統布局新型基礎設施，加強糧食安全、能源安全、產業鏈供應鏈安全等領域建設，強化對保障民生需求重大事項支持。

這從近期各地重大項目布局中也可看出端倪。例如，上海集中開工的一批項目涵蓋智慧裝備、新材料、生命健康等多個戰略性新興產業領域。安徽開工的項目涉及製造業、基礎設施、民生工程等多個行業領域，其中製造業項目投資額占總投資額70.8％。這些項目主要圍繞強基礎、補短板、增動能展開，既有利於當前穩增長，亦著眼於未來。

北京大學國家發展研究院副院長黃益平認為，2023年擴大有效投資仍是大陸經濟政策重心，尤其在高端製造業、數位經濟、綠色發展等領域擴大優質投資，將需求側管理和供給側結構性改革結合起來，既能達成短期穩增長，也有助於經濟長期轉型。

上海

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