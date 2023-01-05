機搆：亞洲供應鏈市值20強中國大陸佔據7席 台積電、三星和豐田位列前三

集微網消息，1月5日，DIGITIMES Research發佈了“2023亞洲供應鏈（ASC）市值100強企業排行榜”。數據顯示，由於新冠疫情導致的封控及股息減少、俄烏沖突、利率上升、通貨膨脹等原因，過去一年排名前10位的公司的市值大幅下降。

具體來看，在前十強企業中，盡管台積電的市值在2022年下降34%至3780億美元，但仍保持領先地位。三星電子排名第二，市值下降33.1%至2628億美元。豐田汽車位列第三，市值下降24.4%至2257億美元。

緊隨其後，第四至六名依次是甯德時代、索尼、基恩士、比亞迪、LG能源解決方案、美的和日立，市值範圍在480億美元至1393億美元，但其市值均出現同比下跌。

此外，在第11至20名中，依次是海康威眡、東京電子、隆基綠能、鴻海精密、SK海力士、本田汽車、日本電裝、小米、村田製作所、立訊精密，市值範圍在327億美元至474億美元之間，其市值整體較前十名出現更大幅度下跌。

分地區來看，在亞洲供應鏈企業市值前20強中，日本企業佔據8蓆，中國大陸企業佔據7蓆位，韓國佔據3蓆，中國台灣佔據2蓆。這些公司全部位於東亞地區。

DIGITIMES副總裁Eric Huang表示：“由於股市是前瞻指標，市值縮水反映了投資者對包括台積電在內的供應鏈製造商在未來幾個季度表現疲軟的看法。”

消息人士稱，台積電正在為2023年第一季度的疲軟做準備，預計銷售收入將環比下降15%。DIGITIMES半導體分析師Eric Chen表示，市場普遍預計半導體行業的利用率將在2023第二季度觸底。

總體來看，在ASC市值100強榜單中，汽車供應鏈企業市值跌幅普遍小於信息通信技術（ICT）供應鏈企業。與2021年相比，電子元件、科技產品和設備以及消費電子行業的公司市值均下降了35%以上。

DIGITIMES筆記本電腦分析師Jim Hsiao表示：“受益於居家辦公和遠程教育趨勢的科技公司在後疫情時代的正常運營中面臨著股價的大幅回落。”他補充稱，庫存已在去年二季度見頂，但需求放緩更令人擔憂。

例如三星電子受到消費電子設備需求下降和存儲芯片價格暴跌的雙重打擊。由於存儲芯片是個人電腦和智能手機的關鍵部件，當這些產品的銷量下降時，存儲芯片也會隨之下降。

此外，地緣政治的不確定性，如美國去年10月收緊芯片出口管製、進一步擴增實體清單，也增加了科技供應鏈製造商面臨的睏難。由於在中國的銷售受到美國限製的影響，ASC市值100強排名中的半導體設備製造商（主要在日本）的股價也受到了打擊。

“市場狀況瞬息萬變，因此在今年這個時候很難預測半導體供應鏈的利用率，”Eric Chen表示“目前，許多分析師的共識是預計2023年第一季度將再次出現大幅下跌，隨後第二季度將出現溫和下跌，這有望成為下行周期的底部。”（校對/武守哲）