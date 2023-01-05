瑞銀：料陸今年經濟增長升至4.9% 經濟3月開始反彈

瑞銀首席中國經濟學家汪濤近期表示，受惠防疫放寬及房地產市場趨穩定，預測2023年經濟增長將回升至4.9%。另外，她也指出大陸於去年12月初開始放寬防疫限制，目前疫情在大陸全國快速傳播，預期本輪感染的高峰在2月初可大致完結，3月以後尤其是第2季經濟活動將回升。

汪濤分析，消費將成為驅動大陸經濟增長最重要動力，實際消費增長料達到6.6%，名義增長則接近10%。但受到歐美經濟疲弱影響，出口將下滑。

至於房地產市場，汪濤指出，大陸官方政策已經轉向，雖然仍有進一步支援空間，但針對房企的金融支持政策有助提升市場信心，令房地產市場發展趨向穩定。她估計大陸官方除了提供更多融資支持外，亦可能放鬆購房限制、調低按揭利率或首付要求。

汪濤還預測，大陸今年可能進一步下調存款準備金率（RRR）及貸款市場報價利率（LPR）。此外，隨著美元見頂回落，人民幣兌美元預計可回升至6.8元的水平。

瑞銀投資銀行部全球經濟與策略研究主管Arend Kapteyn則預期，今年全球經濟增長僅為2.2%，是1993年以來除了金融海嘯和新冠疫情爆發外的最差水平。他指出，預計今年歐美主要經濟體僅錄非常輕微增長，甚至可能出現衰退，估計美國及歐元區今年經濟均只增長0.2%，英國經濟料收縮0.5%，加拿大經濟則倒退0.8%。由於美國勞工市場數據正在轉差，預期美聯準會或於今年下半年開始掉頭減息。