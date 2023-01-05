快訊

「購物站天后」涉嫌炒股獲利3000萬 檢調兵分12路搜索

高虹安稱新竹棒球場案送檢調查辦 竹檢說話了

手刀預備！過年換新鈔時間出爐 這日開始8家金融機構可換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SONY微博帳號遭禁言 據稱是因三個月前一則圖文惹禍

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
據稱，索尼（中國）官方微博傳出4日晚間被禁言，原因是這則圖文惹的禍。（取自微博）
據稱，索尼（中國）官方微博傳出4日晚間被禁言，原因是這則圖文惹的禍。（取自微博）

SONY在大陸社交媒體的發文又惹惱部分大陸民眾了。索尼（中國）官方微博傳出4日晚間被禁言，但微博方面未說明原因為何，只在索尼（中國）帳號頁面顯示：「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。

不少大陸網友將索尼（中國）官方微博遭禁言的原因，歸咎於去年10月12日，索尼（中國）官方微博發布的一則圖文惹禍。該則圖文的相片是在一片火紅楓葉中，露出一隻黑狗的臉。搭配的文字是：「待到山花爛漫時，她在叢中笑」。

這則圖文一般人看不出有何不妥，卻讓部分大陸網友感覺刺眼。因為上述文字是出自毛澤東的作品，全文為：「風雨送春歸，飛雪迎春到。已是懸崖百丈冰，猶有花枝俏。俏也不爭春，只把春來報。待到山花爛漫時，她在叢中笑。」

一些網友認為索尼（中國）這則圖文帶有惡意，遭禁言是「活該」。但也有網友認為，這沒有什麼，何必因此禁言。

有大陸媒體則翻出舊帳指出，這已經不是索尼（中國）第一次「犯事」。2021年6月30日晚間，索尼（中國）發布預告，宣布將在7月7日晚間10時發表新機。不少網友指出，這正是1937年「七七事變」爆發的時間點，這種「巧合」引發眾多大陸民眾的質疑和憤怒。

索尼（中國）次日趕緊將微博和微信公眾號上的這則預告刪除，並發布道歉聲明，表示由於工作安排不周，在新品發布的日期選擇上給公眾造成誤解和困擾，公司對此深表歉意，並已第一時間取消相關活動安排。

公眾號 微信 Sony

延伸閱讀

中國大陸8日起恢復對港澳通關 取消核酸檢測

陸開放邊境各國為何如臨大敵？專家：擔心病毒驚人變化

發揮投資拉動 大陸國鐵發展有成

索尼本田攜手的第一款車！Sony Honda Mobility預告CES展發表全新純電概念車

相關新聞

SONY微博帳號遭禁言 據稱是因三個月前一則圖文惹禍

SONY在大陸社交媒體的發文又惹惱部分大陸民眾了。索尼（中國）官方微博傳出4日晚間被禁言，但微博方面未說明原因為何，只在...

長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

長榮海運今年年終獎金高達45個月，但長榮航勤年終只有1個月，導致長榮航勤員工因此發起元旦假期間依法休假不出勤。長榮海運上...

華為晶片戰略曝光、晉華上演大復活！迴避美國禁令 加碼投資境內半導體公司

過去4年，華為祕密布局，透過投資半導體設備，成立合資公司，取得半導體設備技術，試圖繞過美國實體清單限制，美中科技戰將再次升溫。

疫情衝擊生產？ 台商：現最擔心全球需求減弱、訂單不足

近幾年面對疫情、俄烏戰爭導致原料成本上漲，供應鏈生產受到影響，緊接著還將面臨經濟衰退隱憂。對此，台北經營管理學院院長陳明...

新加坡創新科技首蓆執行官沈望傅去世 享年67歲

據彭博社，在新加坡創立創新科技的沈望傅去世，享年67歲。

約10%韓國企業考慮離開同時 韓企正受益於在中國加速本地化

韓國產業經貿研究院近日對406家在華企業進行了問卷調查，並於1月4日公佈結果。調研顯示，隨著中國經濟放緩、勞動力成本上升、競爭加劇，約10%的企業正在考慮離開中國。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。