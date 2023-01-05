比亞迪高端「仰望」發布！搭載100%自研「易四方」技術

大陸汽車品牌比亞迪5日舉辦高端品牌「仰望」暨技術發布會。會上，首款定位百萬級硬派越野SUV「U8」亮相，旗下車型將搭載最新發布的「易四方」技術平台。比亞迪董事長兼總裁王傳福親自現身發布會介紹，「易四方」技術平台基於電驅、電控、電池和融合感知，能夠實現四電機獨立控制、極限防滑控制和車身穩定性控制，讓行車更安全。

發布會上指出，仰望U8定位為百萬級越野SUV，該車型將搭載此次最新發布的易四方技術平台。配備了四輪獨立輪邊電機，可真正實現原地360度轉向。

比亞迪方面稱，「易四方」技術100%自主研發，適用純電及混動平台，覆蓋越野、超跑等車型。王傳福表示，全球每年因汽車死亡一百多萬人，其中車輛失控是主要原因。而易四方技術有能力讓車輛失控的風險降低到萬萬分之一。

王傳福說明，「安全是電動車最大的豪華。」而易四方技術可讓車輛在轉向裝置失效或者輪胎爆胎的情況下，幫助駕駛員控制整車動態。還具備應急浮水、 原地掉頭等功能。他透露，易四方技術將標配搭載於仰望品牌的所有車型。

王傳福強調，「中國人的高端品牌，不應該是買料、堆料，而是用創新技術帶來全新的體驗，用超級技術成就高端品牌。」

此外，仰望品牌還非常注重中國元素。此前，根據官方的介紹，仰望汽車的車標的設計靈感便是來自於中國古代甲骨文中的「電」字，它表明瞭新能源的技術和產品路線，寓意產品的極致性能，代表品牌對於未知的無限探索。