快訊

發錢救少子化？東京0到18歲市民「每月普發5000日圓」

世界棒球經典賽／36人集訓名單13日曝光 確定有張育成入選

進入「翻篇」 中概股在美迎來史上最佳「開門紅」紀錄

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
彭博報導，近兩日在美中概股大漲，2023年初的漲幅擴大至13%，為2001年有數據以來最高水平。路透
彭博報導，近兩日在美中概股大漲，2023年初的漲幅擴大至13%，為2001年有數據以來最高水平。路透

據彭博報導，納斯達克金龍中國指數4日上揚8.6%，2023年初的漲幅擴大至13%，為2001年有數據以來最高水平。此外，彭博匯總回溯至2001年以來歷史數據，納斯達克金龍中國指數本周兩日累漲幅度，創下歷史上最佳的年度開局紀錄。相較2022年10月24日創下的低點4113點，僅僅兩個多月時間，納斯達克金龍中國指數累計漲幅已超80%。

截至4日美股收盤，中概股如金山雲漲21.83%，知乎漲21.43%，叮咚買菜漲20.59%，達達集團漲16.33%，每日優鮮漲15.85%，有道漲15.65%，萬國數據漲14.7%，京東漲14.68%，霧芯科技漲14.23%，鬥魚漲13.97%。值得注意的是，阿里巴巴漲13.08%，創下去年6月以來最大單日漲幅。

而追蹤65只中概股表現的納斯達克中國金龍指數收盤大漲8.57%，報7551.32點。該指數創下2022年11月30日以來最大漲幅，且為四個多月來首次站上7500點。2023年頭兩個交易日，納斯達克金龍中國指數累漲12.65%，強勢跑贏美股大盤。

彭博報導，GW&K Investment Management的投資組合經理費爾南德斯說：「去年中國還是無人願意投資的問題兒童，現在到了我們所說的『翻篇階段』。防疫翻篇了，監管翻篇了，讓我們專注於經濟吧。」

瑞銀UBS團隊指出，大陸互聯網平台在過去幾年艱難的環境下優化了運營效率之後，能夠以更高的利潤率運營。而如果取得更多進展，預計大陸互聯網行業將繼續獲得積極的重估。

另一方面，去年12月15日，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）發布報告，確認2022年度可以對大陸和香港會計師事務所完成檢查和調查，撤銷2021年對相關事務所作出的認定。這標誌著中美審計監管合作取得積極成效，對中國企業在美上市釋放出積極信號。

延伸閱讀

利空出盡…港、中概股準備谷底翻身？ 專家：最壞時間點已經過去

1/5【早晨財經速解讀】台積電ADR大漲3% 中概股報復反彈 2023築底開始?原油重挫5%黃金卻大漲 美元強勢歸來?

阿根廷時隔36年世界盃奪冠！普亭致電總統道賀 卻遭「一句話」潑冷水

中美審計監管傳好消息 200中概股摘牌風險降

相關新聞

長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

長榮海運今年年終獎金高達45個月，但長榮航勤年終只有1個月，導致長榮航勤員工因此發起元旦假期間依法休假不出勤。長榮海運上...

新加坡創新科技首蓆執行官沈望傅去世 享年67歲

據彭博社，在新加坡創立創新科技的沈望傅去世，享年67歲。

約10%韓國企業考慮離開同時 韓企正受益於在中國加速本地化

韓國產業經貿研究院近日對406家在華企業進行了問卷調查，並於1月4日公佈結果。調研顯示，隨著中國經濟放緩、勞動力成本上升、競爭加劇，約10%的企業正在考慮離開中國。

富士康拒評、業內人士爆料 蘋果砍單或成真

近日有報導稱，蘋果以需求減弱為由，通知中國大陸供應商本季減產AirPods、AppleWatch和MacBook組件。富士康4日晚表示：我們不評論任何客戶及產品相關信息。

進入「翻篇」 中概股在美迎來史上最佳「開門紅」紀錄

據彭博報導，納斯達克金龍中國指數4日上揚8.6%，2023年初的漲幅擴大至13%，為2001年有數據以來最高水平。此外，...

疫情衝擊生產？ 台商：現最擔心全球需求減弱、訂單不足

近幾年面對疫情、俄烏戰爭導致原料成本上漲，供應鏈生產受到影響，緊接著還將面臨經濟衰退隱憂。對此，台北經營管理學院院長陳明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。