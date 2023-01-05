富士康拒評、業內人士爆料 蘋果砍單或成真
集微網消息，近日有報導稱，蘋果以需求減弱為由，通知中國大陸供應商本季減產AirPods、AppleWatch和MacBook組件。富士康4日晚表示：我們不評論任何客戶及產品相關信息。
4日，A股蘋果概念股大跌，目前蘋果市值也已跌破2萬億美元。這是自去年5月以來，蘋果市值首次跌破2萬億美元。
一位微博名為“手機晶片達人”的業內人士也表示相信蘋果砍單。“手機晶片達人”在4日對此事發文評論：“蘋果砍單當然是真的，因為2023第一周蘋果就立刻下脩了一堆N5，N4的wafer ，iPhone庫存增加。”該博主也指出，安卓手機壓力更大，因為蘋果會降價。
該業內人士此前也曾透露，蘋果正式拒絕台積電2023漲價要求，蘋果比台積電更強勢。
（校對/張傑）
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