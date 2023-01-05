快訊

發錢救少子化？東京0到18歲市民「每月普發5000日圓」

世界棒球經典賽／36人集訓名單13日曝光 確定有張育成入選

約10%韓國企業考慮離開同時 韓企正受益於在中國加速本地化

集微網／ 集微網

集微網消息韓國產業經貿研究院近日對406家在華企業進行了問卷調查，並於1月4日公佈結果。調研顯示，隨著中國經濟放緩、勞動力成本上升、競爭加劇，約10%的企業正在考慮離開中國。

具體來看，超過45%的企業表示2021年的銷售額下降，58%以上的企業稱2022年的銷售額可能會下降，衹有27.3%和14.5%的企業表示2021年和2022年的銷售額有所增長。另外，62.1%的受訪者認為2022年利潤將減少，而衹有11.5%的受訪者認為2022年利潤將增加。

與此同時，三分之二的受訪者稱，他們在中國的業務在未來兩到三年內不會改善。21.4%的受訪者表示，在此期間業務將會萎縮。而考慮離開的比例在兩年內從2.7%上升到9.6%。

不過，一些公司也表示，他們在中國的銷售額和利潤正在增長，並將擴大在中國的業務。據該研究所稱，這些公司成功地實現了本地化，並受益於中美競爭帶來的本地需求增長。

雖然在中國開展業務的吸引力不如以前，但韓國企業在中國的本地化正在加速。據調查，韓企當地採購原材料和輔料的比例在兩年內從65.8%上升到71.3%，曏中國企業銷售產品的比例從31.5%上升到38.5%。

延伸閱讀

一哥不是叫假的！寧德時代電池市占率達37.1％稱霸全球

京城銀 去年獲利減六成

回顧2022年只洗37次澡 成人網紅曝：愛愛次數比洗澡次數還多

生技新兵愛派司6日登興櫃、參考價53元 2022年營收獲利拚新高

相關新聞

長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

長榮海運今年年終獎金高達45個月，但長榮航勤年終只有1個月，導致長榮航勤員工因此發起元旦假期間依法休假不出勤。長榮海運上...

新加坡創新科技首蓆執行官沈望傅去世 享年67歲

據彭博社，在新加坡創立創新科技的沈望傅去世，享年67歲。

約10%韓國企業考慮離開同時 韓企正受益於在中國加速本地化

韓國產業經貿研究院近日對406家在華企業進行了問卷調查，並於1月4日公佈結果。調研顯示，隨著中國經濟放緩、勞動力成本上升、競爭加劇，約10%的企業正在考慮離開中國。

富士康拒評、業內人士爆料 蘋果砍單或成真

近日有報導稱，蘋果以需求減弱為由，通知中國大陸供應商本季減產AirPods、AppleWatch和MacBook組件。富士康4日晚表示：我們不評論任何客戶及產品相關信息。

進入「翻篇」 中概股在美迎來史上最佳「開門紅」紀錄

據彭博報導，納斯達克金龍中國指數4日上揚8.6%，2023年初的漲幅擴大至13%，為2001年有數據以來最高水平。此外，...

疫情衝擊生產？ 台商：現最擔心全球需求減弱、訂單不足

近幾年面對疫情、俄烏戰爭導致原料成本上漲，供應鏈生產受到影響，緊接著還將面臨經濟衰退隱憂。對此，台北經營管理學院院長陳明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。