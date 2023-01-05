約10%韓國企業考慮離開同時 韓企正受益於在中國加速本地化

集微網消息，韓國產業經貿研究院近日對406家在華企業進行了問卷調查，並於1月4日公佈結果。調研顯示，隨著中國經濟放緩、勞動力成本上升、競爭加劇，約10%的企業正在考慮離開中國。

具體來看，超過45%的企業表示2021年的銷售額下降，58%以上的企業稱2022年的銷售額可能會下降，衹有27.3%和14.5%的企業表示2021年和2022年的銷售額有所增長。另外，62.1%的受訪者認為2022年利潤將減少，而衹有11.5%的受訪者認為2022年利潤將增加。

與此同時，三分之二的受訪者稱，他們在中國的業務在未來兩到三年內不會改善。21.4%的受訪者表示，在此期間業務將會萎縮。而考慮離開的比例在兩年內從2.7%上升到9.6%。

不過，一些公司也表示，他們在中國的銷售額和利潤正在增長，並將擴大在中國的業務。據該研究所稱，這些公司成功地實現了本地化，並受益於中美競爭帶來的本地需求增長。

雖然在中國開展業務的吸引力不如以前，但韓國企業在中國的本地化正在加速。據調查，韓企在當地採購原材料和輔料的比例在兩年內從65.8%上升到71.3%，曏中國企業銷售產品的比例從31.5%上升到38.5%。