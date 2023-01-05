疫情衝擊生產？ 台商：現最擔心全球需求減弱、訂單不足

近幾年面對疫情、俄烏戰爭導致原料成本上漲，供應鏈生產受到影響，緊接著還將面臨經濟衰退隱憂。對此，台北經營管理學院院長陳明璋5日在台北經營管理學院、中國文化大學社科院共同主辦之「當前台商的挑戰與對策論壇」上表示，在通膨、蕭條、金融、中美競逐與信心等危機中，史上最慘的經濟危機恐在成形中。寶熊漁具董事長張良任則表示，最擔心全球需求減弱與訂單不足問題，未來應對挑戰，企業還是得回到研發力、產品企劃能力與跨國管理的能力。

中國文化大學社會科學院院長趙建民從宏觀角度切入，認為台商面臨受到四大挑戰：一是中美關係牽引的地緣政治；二是僵持的兩岸關係；三是政府未能實際給予台商協助，僅是號召台商回台投資；最後，則是台商原有的製造生產優勢在大陸廠商的競爭中逐漸消失。趙建民認為，對於當前險局，或許政府該做的不是避險，而是「求險」做些突破。而對台商而言，在上述四挑戰中，高度政治決定下要如何轉型會是一大難題。

張良任從他所處的產業來觀察，認為這次不景氣跟疫情前期廠商過度下單，導致高庫存所致，另外加上航運塞港，運費高漲，所以下到工廠的訂單，有兩個月的庫存其實在海上，也因此才會引發近期巨大公司庫存高居不下的問題。而這高水位的庫存未來要如何消化，目前仍在觀望中。

至於外界多關注大陸染疫人口暴增影響生產，在廣東有兩座廠的張良任受訪指出，對於大陸疫情未來發展仍較樂觀，他的員工也是九成以上都染疫，但染疫康復後能恢復正常運作，他評估疫情在農曆年後應該會平息下來。反而全球需求減弱、訂單不足的問題才是他當前憂心的問題。

面對未來策略，張良任認為要有足夠準備金、同時要分散市場，避免過度集中並開拓新領域，同時要建立自有品牌，建立多區域的生產基地。

對於輿論多有企業撤出大陸的聲音，張良任則認為大陸還是具有優勢：一是擁有認真、積極、迅速且接受挑戰的作業員；二是三十年來外商培養了不少高階技術人員，可以為當地企業所利用；三是大陸有最大的市場與製造規模，這使其能建立強大且韌性供應鏈，該經驗短期很難在東亞其他國家再現。