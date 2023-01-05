快訊

發錢救少子化？東京0到18歲市民「每月普發5000日圓」

世界棒球經典賽／36人集訓名單13日曝光 確定有張育成入選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊生產？ 台商：現最擔心全球需求減弱、訂單不足

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
寶熊漁具董事長張良任（左一）5日在「當前台商的挑戰與對策論壇」上表示，相較於大陸疫情衝擊生產，現在最擔心全球需求減弱與訂單不足問題。記者黃雅慧／攝
寶熊漁具董事長張良任（左一）5日在「當前台商的挑戰與對策論壇」上表示，相較於大陸疫情衝擊生產，現在最擔心全球需求減弱與訂單不足問題。記者黃雅慧／攝

近幾年面對疫情、俄烏戰爭導致原料成本上漲，供應鏈生產受到影響，緊接著還將面臨經濟衰退隱憂。對此，台北經營管理學院院長陳明璋5日在台北經營管理學院、中國文化大學社科院共同主辦之「當前台商的挑戰與對策論壇」上表示，在通膨、蕭條、金融、中美競逐與信心等危機中，史上最慘的經濟危機恐在成形中。寶熊漁具董事長張良任則表示，最擔心全球需求減弱與訂單不足問題，未來應對挑戰，企業還是得回到研發力、產品企劃能力與跨國管理的能力。

中國文化大學社會科學院院長趙建民從宏觀角度切入，認為台商面臨受到四大挑戰：一是中美關係牽引的地緣政治；二是僵持的兩岸關係；三是政府未能實際給予台商協助，僅是號召台商回台投資；最後，則是台商原有的製造生產優勢在大陸廠商的競爭中逐漸消失。趙建民認為，對於當前險局，或許政府該做的不是避險，而是「求險」做些突破。而對台商而言，在上述四挑戰中，高度政治決定下要如何轉型會是一大難題。

張良任從他所處的產業來觀察，認為這次不景氣跟疫情前期廠商過度下單，導致高庫存所致，另外加上航運塞港，運費高漲，所以下到工廠的訂單，有兩個月的庫存其實在海上，也因此才會引發近期巨大公司庫存高居不下的問題。而這高水位的庫存未來要如何消化，目前仍在觀望中。

至於外界多關注大陸染疫人口暴增影響生產，在廣東有兩座廠的張良任受訪指出，對於大陸疫情未來發展仍較樂觀，他的員工也是九成以上都染疫，但染疫康復後能恢復正常運作，他評估疫情在農曆年後應該會平息下來。反而全球需求減弱、訂單不足的問題才是他當前憂心的問題。

面對未來策略，張良任認為要有足夠準備金、同時要分散市場，避免過度集中並開拓新領域，同時要建立自有品牌，建立多區域的生產基地。

對於輿論多有企業撤出大陸的聲音，張良任則認為大陸還是具有優勢：一是擁有認真、積極、迅速且接受挑戰的作業員；二是三十年來外商培養了不少高階技術人員，可以為當地企業所利用；三是大陸有最大的市場與製造規模，這使其能建立強大且韌性供應鏈，該經驗短期很難在東亞其他國家再現。

延伸閱讀

蘋果砍單傳聞震動陸廠果鏈 立訊精密急回：合作均正常

專家：中國評級機構將引入國際體系 讓中資走出去

大陸疫情感染整體高峰已過 北上廣渝等多城市感染近尾聲

陸開放邊境各國為何如臨大敵？專家：擔心病毒驚人變化

相關新聞

長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

長榮海運今年年終獎金高達45個月，但長榮航勤年終只有1個月，導致長榮航勤員工因此發起元旦假期間依法休假不出勤。長榮海運上...

進入「翻篇」 中概股在美迎來史上最佳「開門紅」紀錄

據彭博報導，納斯達克金龍中國指數4日上揚8.6%，2023年初的漲幅擴大至13%，為2001年有數據以來最高水平。此外，...

疫情衝擊生產？ 台商：現最擔心全球需求減弱、訂單不足

近幾年面對疫情、俄烏戰爭導致原料成本上漲，供應鏈生產受到影響，緊接著還將面臨經濟衰退隱憂。對此，台北經營管理學院院長陳明...

人在日本的馬雲在視頻中表示 希望儘快回到中國

阿里巴巴創辦人馬雲近日在日本以視頻方式參加中國鄉村教師的見面會時表示，在新的2023年希望儘快和大家線下見面。

蘋果砍單傳聞震動陸廠果鏈 立訊精密急回：合作均正常

近日有消息指出，蘋果以需求減弱為由，通知大陸供應商本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook組件，立...

壹傳媒上市地位12日起取消 股票無法買賣

近年受香港國安法衝擊的壹傳媒集團，自1月12日起將失去在港的上市地位，股票再無法進行買賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。