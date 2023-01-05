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12月財新服務業PMI為48 市場信心為2021年8月以來最高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
12月財新中國服務業PMI和綜合PMI則與大陸國家統計局走勢大不同，財新服務業PMI上升1.3個百分點，國統局服務業PMI則回落5.7個百分點。圖取自財新網
12月財新中國服務業PMI和綜合PMI則與大陸國家統計局走勢大不同，財新服務業PMI上升1.3個百分點，國統局服務業PMI則回落5.7個百分點。圖取自財新網

隨著防疫優化，大陸服務業景氣或逐步改善。2022年12月財新中國服務業採購經理人指數（PMI）於5日發布，錄得48，較11月提升1.3個百分點，但仍在榮枯線以下。值得注意的是，2022年12月服務業經營預期指數反彈至2021年8月來最高，意味著服務業市場信心回升。分析認為擴消費、提信心的力度將決定2023年中國經濟的復甦高度。

此前公布的2022年12月財新中國製造業PMI下降0.4個百分點至49，降至近三個月來最低。不過，服務業邊際好轉程度大於製造業下降幅度，帶動當月財新中國綜合PMI上升1.3個百分點至48.3。

從細項來看，受疫情影響，12月服務業生產、需求繼續收縮，且出口未能延續前月的擴張趨勢，新出口訂單指數再度降至收縮區間。另外，市況不佳拖累服務業就業仍處於收縮狀態，不過12月就業指數略有回升。

財新智庫高級經濟學家王喆分析，去年12月疫情防控「新十條」發布，進一步優化落實疫情防控措施。短期內感染人數激增，對社會生產生活秩序產生較強衝擊，如何高效統籌疫情防控和經濟社會發展再次成為重中之重。

王喆表示，大陸中央經濟工作會議定調當前經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。中央明確未來要把恢復和擴大消費擺在優先位置，這既需要改善社會心理預期、提振發展信心，也需要各項政策協調配合，穩固就業基本盤，切實提高居民可支配收入。

值得注意的是，財新中國製造業PMI走勢與國家統計局一致，但財新服務業PMI和綜合PMI則與大陸國家統計局不同。此前國家統計局公布的2022年12月製造業、服務業PMI分別回落1.0個、5.7個百分點至47.0、39.4，均降至2020年3月來最低。兩大行業PMI回落拖累綜合PMI降至42.6，低於前值4.5個百分點。

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