挺房企…要訂白名單

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

為了穩住房市，有消息指出大陸官方將制定白名單，對優質房企給予支持。據彭博報導，大陸官方計劃加大支持力度，助力一批被視為具有系統重要性的開發商度過流動性危機，以避免行業整體出現硬著陸風險。

該報導引述知情人士說法，大陸國務院金融穩定發展委員會於上周指導證券業和銀行業監管機構，就優質房企資產負債表支持計畫，抓緊落實具體舉措。

至於優質房企的界定標準為何？該知情人士表示，需包括審計師連續三年對財報出具無保留意見、沒有包括公開市場違約在內的重大不良紀錄，以及屬於「系統重要性」房企等。

知情人士還說，監管部門和金融機構可根據監管指引和自身合規要求制定新的優質房企白名單。

據彭博統計，大陸有逾100家市值至少10億美元的上市房地產開發商，在最近一期經審計財報被出具了標準無保留審計意見。知情人士表示，監管部門一般不會公開披露入圍優質開發商的具體名單。

隨著大陸房企境外償債壓力增大，海外信用環境明顯收縮，大陸地方銀行也積極為轄區內巨頭房企提供融資支持。中國人民銀行廣州分行4日發布消息稱，近期，該行積極指導轄內金融機構為省內優質房企，如碧桂園、越秀地產等辦理內保外貸業務，融資規模超人民幣28億元，用於歸還房企到期的境外貸款，緩解企業境外融資壓力。

去年11月以來，大陸監管部門陸續推出房企融資支持舉措，比如「金融16條」、並相繼射出信貸、債權與股權融資等三支箭來支持房市平穩發展。

中國人民銀行 房地產 人民幣

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