蘋果XR頭盔 上海和碩組裝

美國科技媒體The Information披露蘋果新產品「XR頭盔」詳細配置。報導稱，蘋果供應商和碩去年在上海的工廠組裝了數千台頭盔原型機，已通過多個原型設計階段，並進入工程驗證測試。

據界面新聞報導，供應鏈透露，蘋果旗下首款XR頭戴裝置由和碩獨家組裝，預計2023年第1季末量產。頭戴裝置擁有超高分辨率的8K顯示屏和先進的眼球追蹤技術，並配備高達15個鏡頭，以精準對眼球進行識別和追蹤等。

另據四位知情人士說法，蘋果公司已經討論頭盔設備的定價，根據不同配置，定價約3,000美元或以上。

隨著元宇宙概念發燒，XR（延展實境）成為科技設備未來之星，XR包括AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）與MR（混合實境）。

而XR頭盔為蘋果公司自2015年Apple Watch產品推出以來，首個真正主要產品類別創新，這也意味蘋果正尋求新方式來擴大硬體設備業務。

報導透露的設備細節指出，蘋果XR頭盔將配備一個可在虛擬世界和現實世界間切換的物理轉盤、一個放在腰部的電池組、採H2晶片支持低延遲模式，及可以自動調整鏡頭的電機等。

此外，The Information還重申先前外媒曾報導過的幾項功能，包括正面配置巨大外向顯示屏，能展示使用者表情，該款外向顯示屏具有超低刷新率與更低功耗等。