螞蟻重整 有望重啟IPO

螞蟻集團旗下的螞蟻消費金融公司（螞蟻消金）日前獲得重慶銀保監局核准，將註冊資本從人民幣80億元增加至人民幣185億元（約新台幣817億元）。

外界解讀螞蟻集團重整完畢，最快今年下半年有望重啟股票上市（IPO）。阿里巴巴昨（4）日在港股因此大漲8%。

不過，專家認為，螞蟻集團還有兩道關卡有待突破，第一是拿到金融控股牌照，成為名符其實的金控集團，其次是拿到徵信牌照，讓金融業務更完整，才能進一步推動股票IPO。

螞蟻消金是螞蟻集團旗下子公司，註冊地點在重慶，之前其個人貸款業務一度高歌猛進，成為金融巨獸，但也因為野蠻生長踩到官方紅線，2020年底的IPO突然喊卡至今，這次增資金額人民幣105億元（約新台幣464億元），其實還不到該公司一年前提出的人民幣220億元增資案目標的一半。

大和發表報告表示，該增資案獲得核准，可視為螞蟻集團於2022年底開始的監管整改總結的一個訊號。

大和報告指出，螞蟻消金公司增加註冊資本後，將可提供人民幣1.1兆元（約新台幣4.8兆元）的消費貸款額度，這是假設75%的貸款採用聯合貸款模式，另外25%採用貸款便利化模式，而消費貸款的風險權重為75%等。

據了解，螞蟻消金公司的消費貸款餘額已從2020年上半年底的人民幣2.2兆元的高峰，下降至2022年第3季的人民幣1.3兆元，依此下降速度預估，螞蟻消金可望在六個月內達到人民幣1.1兆元的規定。

大和指出，隨著螞蟻消金公司增資的不確定性逐漸消退，剩下的關鍵問題是金融控股牌照何時可以拿到，其次，徵信機構牌照的批准也可能成為其全面合規的次要催化劑，預估2023年3月全國「兩會」會議後，金融控股和徵信牌照進展可能會更加明顯，如果螞蟻集團能夠達到官方要求的一系列監管整改，其IPO最早可能在今年下半年進行。