2023年工作重點 人行拚人民幣匯率穩定

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國人民銀行：2023年要加大金融對國內需求和供給體系的支持力度。（網路照片）
中國人民銀行：2023年要加大金融對國內需求和供給體系的支持力度。（網路照片）

中國人民銀行昨（4）日召開人行工作會議，人行行長易綱、黨委書記郭樹清出席會議部署2023年工作重點，提出要加大金融對國內需求和供給體系的支持力度，並保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，此外，還要有序推進數位人民幣試點。

會議要求，2023年要精準有力實施好穩健的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。多措並舉降低市場主體融資成本。保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

會議指出，要落實金融支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和重大項目建設。堅持對各類所有制企業一視同仁，並引導金融機構解決民營小微企業融資問題。在維持房市平穩健康上，持續落實涉及保交樓、房企紓困的「金融16條」。

數位人民幣

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