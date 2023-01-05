動力電池十強 陸企占六席

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
大陸動力電池一哥寧德時代的全球市占躍升至37.1%。（取材公眾號科技新機匯）
大陸動力電池一哥寧德時代的全球市占躍升至37.1%。（取材公眾號科技新機匯）

大陸動力電池產業快速發展，最新統計顯示，全球排名前十的動力電池企業中，陸企占據六席，全球市占合計達到64.5％。其中，大陸動力電池一哥寧德時代的全球市占躍升至37.1％，一家就勝過韓國前三大廠總和。

據韓國市場研究機構SNE Research最新公布數據顯示，韓國三大電動汽車電池製造商LG新能源、SK On和三星SDI去年1月至11月的全球市占僅剩23.1％，比上年同期下降7.4個百分點。相比之下，寧德時代、比亞迪和中創新航三家排名靠前的中國大陸企業全球市占合計達54.7％，比上年同期增長11個百分點。

具體來看，韓國企業市占下降與中國企業的激增形成鮮明對比。作為全球最大的動力電池供應商，去年前11個月，寧德時代的裝機量達到165.7GWh（百萬度），年增101.8％，全球市占由上年同期的32.3％上升至37.1％，增長4.8個百分點。

比亞迪電池的供貨量也大幅增長，2022年1至11月比亞迪電池的裝機量達到60.6GWh，年增168.3％。全球市占由上年同期的8.8％上升至13.6％，增長4.8個百分點，反超韓國LG躍居世界第二。

與此同時，韓國LG同期的裝機量為54.8GWh，儘管較上年同期增長9.7％，但全球市占從19.6％降至12.3％，全球排名降至第三。日本松下以7.7％的全球市占繼續位列第四，但較上年同期下降了5.1個百分點，並且是排名前十的電池企業中唯一的日本企業。

此外，韓國的SK On全球市占從6.0％降至5.9％，仍排名全球第五；三星SDI的市占維持在5％，位居第六。緊隨其後的又是四家中國公司，分別為中航鋰電全球市占4％、國軒高科全球市占2.8％、欣旺達全球市占1.7％和蜂巢能源的1.3%，且裝機量較上年同期均增長110％。

據SNE Research的數據，2022年前11個月全球動力電池裝機量達到446GWh，年增74.7％。而中韓動力電池企業的此消彼長，則與中國新能源汽車銷量的大幅增長密不可分。SNE Research表示，中國電動車電池企業的快速發展得益於強勁的國內需求和政府政策支持，這也使得中國電動汽車電池製造商一直處於全球市場的領先地位。

寧德時代 日本

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