浮式風電 陸成功完成遠海平台

據中國海洋石油集團有限公司（中國海油）新能源分公司消息，大陸首座深遠海浮式風電平台「海油觀瀾號」於2日在山東青島完成浮體總裝，至此其完成主體工程建設，這是全球首座水深超百米、離岸距離超百公里的海上半潛式風電項目。

中新社報導，據介紹，海油觀瀾號平台由3個邊立柱和1個中心立柱組成，邊長超80米，高約35米，重量近4000噸，風機將安裝在中心立柱上。項目投產後，風機所發電力通過動態海纜接入海上油田群電網用於油氣生產，預計年發電量達2200萬千瓦時，可節約燃料氣773萬立方米，減少二氧化碳排放2.2萬噸。

海油觀瀾號平台將安裝於距廣東湛江136公里的海上油田海域。該海域風急浪高，歷史最大颱風中心風力近17級，這對風機平台的設計挑戰巨大。

海油觀瀾號海油工程項目經理華斌表示，項目團隊通過優化平台尺度、增設高效阻尼結構等技術創新，使該浮式風電平台在極端台風條件下傾角不超過10度，具備抗最大17級以上超強颱風能力，可在每秒84米的風速下保障風機安全，避免海浪破壞風機葉片。

中國海油能源經濟研究院資深研究員李楠表示，大陸浮式風電起步較晚，技術基礎相對薄弱，但正加速推進商業化探索。預計到2026年，累計裝機容量有望突破50萬千瓦。

李楠說，浮式風電應用前景廣闊，不僅可以就地消納，為遠海設施供電，亦可協同發展海洋牧場、海水制氫、海洋旅遊、海洋礦產資源開發，形成綜合能源島等跨界融合的海洋產業新生態。未來，隨技術進步和規模化開發，加上綠電溢價效應，浮式風電有望超預期實現平價開發。