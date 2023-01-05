工信部：穩住工業增長基本盤

中國大陸工業和信息化部部長金壯龍近日表示，將加大穩增長工作力度，加強各類政策協調配合，全力促進工業經濟回穩向好。其中，將聚焦重點行業和地區，穩住工業增長基本盤。

中新社報導，金壯龍表示，2023年，大陸工業經濟運行面臨不少困難和挑戰，但更應看到，大陸產業體系完備和內需市場強大的優勢突出，特別是優化疫情防控措施、存量政策和增量政策相加發力，將給工業經濟恢復發展帶來重大積極影響。 談及重點行業和地區，金壯龍表示，針對機械、石化、輕工、汽車、電子等規模大、佔比高、帶動性強的支柱行業，分業施策、分類研究制定穩增長工作措施。針對新能源、新材料、新一代信息技術、高端裝備等增長快、潛力大的新興產業，加大培育支持力度，打造更多新的增長點。

金壯龍說，支持工業大省勇挑大樑、多作貢獻，支持各地區發揮各自優勢、實現增長目標。發揮京津冀、長三角、粵港澳大灣區等區域協同效應，形成更多經濟增長極。

在提振製造業有效投資方面，金壯龍說，對規劃確定的重大項目、重大工程、重大專項，盡早啟動實施，形成實物工作量；實施工業企業技術改造升級導向計劃；充分發揮製造業轉型升級基金等產業投資基金的引導作用，有效帶動社會投資；加強製造業重大外資項目服務保障，鼓勵支持更多外資企業來大陸投資興業。

在擴大消費方面，金壯龍表示，著力穩住汽車等大宗消費，實施新能源汽車領跑強基工程，開展智能網聯汽車准入試點；推進綠色智能家電、綠色建材下鄉活動，大力培育信息消費示範城市，促進新技術新產品新模式發展。