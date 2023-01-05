聽新聞
test
0:00 / 0:00

花旗估陸今年經濟增長5.3%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

花旗銀行3日在香港舉行2023年環球投資前瞻投資策略簡報會，花旗銀行高管在會上預測中國大陸2023年全年經濟增長5.3%，甚至更高。

中新社報導，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖在簡報會上分析稱，大陸於去年12月撤銷多項防疫措施，對其經濟有比較大的支持，加上政府推出樓市穩定措施，幫助大陸房地產企業擴闊集資管道，而樓市穩定有助經濟增長。 　他稱，在大陸重新開放的初期，疫情損害會集中於去年第四季及今年首季，但這屬於生產淡季，對今年年度經濟增長影響較小，預料第二季會迎來復甦。另外，他預料隨著疫情過去，大陸的零售市道會好轉，今年全年零售業或同比增長11%至50兆元人民幣。 　　

他說，全球市場陷入衰退可能性較高，會導致大陸今年出口表現繼續收縮。大陸最新公佈的採購經理指數(PMI)不太理想，但由於企業對經濟復甦的信心增強，加上基建投資增加、穩定經濟的政策推出、內需增加和固定資產投資增長等，有望抵消出口疲弱等不利因素。若總體表現理想，不排除大陸今年全年經濟增長會再上調。

疫情 房地產

延伸閱讀

綠營揭馬祖走私60噸龍蝦到大陸 連江縣府澄清絕無包庇

台積電迎評價壓力！瑞銀、花旗保守看首季營運 雙雙下修目標價

美指陸不應報復他國檢疫 大陸：美政治化操弄疫情

大陸病毒學專家警告：開放入境後可能現第二波新冠感染高峰

相關新聞

劉兆玄：兩岸企業家峰會關乎和平

在美中對抗持續下，兩岸企業家峰會不僅持續努力維護兩岸產業供應鏈穩定，峰會台灣方面理事長劉兆玄透露，峰會目前已初步選定節能...

2023年工作重點 人行拚人民幣匯率穩定

中國人民銀行昨（4）日召開人行工作會議，人行行長易綱、黨委書記郭樹清出席會議部署2023年工作重點，提出要加大金融對國內...

動力電池十強 陸企占六席

大陸動力電池產業快速發展，最新統計顯示，全球排名前十的動力電池企業中，陸企占據六席，全球市占合計達到64.5％。其中，大...

發揮投資拉動 大陸國鐵發展有成

根據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）獲悉，2022年大陸國家鐵路完成貨物發送量39億噸、客運發送量16.1億人次。

廣東開年拚經濟 聚焦增長、就業、物價

大陸經貿大省廣東省委經濟工作會議3日在廣州召開，總結去年該省經濟工作，分析當前經濟形勢，謀劃部署今年經濟工作。省委書記黃...

上合組織 開通人民幣跨境結算

上合跨境人民幣服務中心3日在位於山東青島的中國—上海合作組織地方經貿合作綜合服務平台（上合經貿綜服平台）企業服務中心揭牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。