花旗估陸今年經濟增長5.3%

花旗銀行3日在香港舉行2023年環球投資前瞻投資策略簡報會，花旗銀行高管在會上預測中國大陸2023年全年經濟增長5.3%，甚至更高。

中新社報導，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖在簡報會上分析稱，大陸於去年12月撤銷多項防疫措施，對其經濟有比較大的支持，加上政府推出樓市穩定措施，幫助大陸房地產企業擴闊集資管道，而樓市穩定有助經濟增長。 他稱，在大陸重新開放的初期，疫情損害會集中於去年第四季及今年首季，但這屬於生產淡季，對今年年度經濟增長影響較小，預料第二季會迎來復甦。另外，他預料隨著疫情過去，大陸的零售市道會好轉，今年全年零售業或同比增長11%至50兆元人民幣。

他說，全球市場陷入衰退可能性較高，會導致大陸今年出口表現繼續收縮。大陸最新公佈的採購經理指數(PMI)不太理想，但由於企業對經濟復甦的信心增強，加上基建投資增加、穩定經濟的政策推出、內需增加和固定資產投資增長等，有望抵消出口疲弱等不利因素。若總體表現理想，不排除大陸今年全年經濟增長會再上調。