上合組織 開通人民幣跨境結算

上合跨境人民幣服務中心3日在位於山東青島的中國—上海合作組織地方經貿合作綜合服務平台（上合經貿綜服平台）企業服務中心揭牌成立，並完成首筆人民幣跨境結算。這標誌著由中國—上海合作組織地方經貿合作示範區（上合示範區）建設的面向上合組織國家的跨境人民幣結算體系，迎來新的里程碑。

中新社報導，據介紹，上合跨境人民幣服務中心依託上合經貿綜服平台設立，匯集上合組織國家經貿和金融服務需求信息，重點開展面向上合組織國家的人民幣業務研究和創新。

上合跨境人民幣服務中心設置研究中心、金融服務中心、信息集散中心、人才交流中心等，提供特色化人民幣融資、國際結算、現金管理、資產管理及人民幣清算業務等一站式服務，旨在為上合組織國家間的經貿投資往來提供更加便捷的結算管道，提高貿易便利化水平。

當日，落戶上合示範區的青島歐順航跨境電子商務有限公司，通過上合跨境人民幣服務中心完成首筆境外貿易跨境人民幣支付。

「我們用人民幣跨境結算業務，向哈薩克的客戶支付了人民幣1700萬元進口麥麩顆粒，預計三天就能支付給對方，十分便捷。」青島歐順航跨境電子商務公司會計師袁玉萍說，跨境人民幣結算業務沒有匯率差，在降低國際結算成本的同時，也規避了匯率風險，降低生產經營成本。在此利好下，其公司2023年人民幣跨境結算規模預計將超過人民幣3億元。

為進一步簡化跨境人民幣結算流程，上合跨境人民幣服務中心聯合相關機構設立了上合示範區優質企業白名單，白名單企業憑相關電子單證可直接辦理跨境人民幣結算。

上合示範區管委會副主任林長華表示，該示範區將以上合跨境人民幣服務中心成立為契機，進一步開展跨境人民幣業務創新，助力企業降低結算成本，提升結算率，加快推進人民幣跨境支付結算體系建設，不斷擴大人民幣跨境使用的廣度和深度，推動人民幣國際化，為上合組織國家及一帶一路沿線國家和地區的經貿往來提供全方位金融服務，加快建設一帶一路國際合作新平台。

統計顯示，2022年前三季度，青島與上合組織國家跨境人民幣業務量達124.5億元，其中與上合組織國家間人民幣跨境收付在本外幣跨境收支中佔比達28.9%。