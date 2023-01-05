發揮投資拉動 大陸國鐵發展有成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
去年，大陸鐵路完成貨物發送量39億噸，同比增長4.7%。圖為京濱城際鐵路寶坻至北辰段開通運營，D6601次列車在寶坻南站等待發車。（新華社）
去年，大陸鐵路完成貨物發送量39億噸，同比增長4.7%。圖為京濱城際鐵路寶坻至北辰段開通運營，D6601次列車在寶坻南站等待發車。（新華社）

根據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）獲悉，2022年大陸國家鐵路完成貨物發送量39億噸、客運發送量16.1億人次。

中新社報導，當天，大陸國家鐵路集團有限公司工作會議在北京召開，介紹了2022年鐵路發展取得的成就。主要包括：疫情防控和保通保暢有力有效。2022年，國家鐵路完成貨物發送量39億噸、同比增長4.7％，其中，電煤14.9億噸、同比增長13％。2022年，國家鐵路完成客運發送量16.1億人次。 　　

年度鐵路建設任務圓滿完成。2022年，國鐵集團充分發揮鐵路建設投資拉動作用，科學有序、安全優質推進鐵路規劃建設，全大陸鐵路完成固定資產投資7109億元（人民幣，下同），投產新線4100公里，其中高鐵2082公里。截至2022年底，全大陸鐵路營業里程達到15.5萬公里，其中高鐵4.2萬公里。 　　

鐵路科技創新取得新進展。川藏鐵路工程首批重點專項全面啟動，川藏創新中心成都研發基地一期工程順利竣工。CR450動車組總體技術條件制定發布，自主研發的世界領先新型復興號高速綜合檢測列車創造了明線相對交會時速870公里世界紀錄。智能高鐵技術體系持續完善，奧運智能動車組、列車運行圖編製系統、自主化CTCS-3級列控系統等一批新技術新產品投入應用。

鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。全年老少邊及脫貧地區完成鐵路基建投資3695億元、占鐵路基建總投資80.2％，脫貧地區運送旅客1.1億人次，運送貨物7.9億噸、減免費用14.5億元，實施幫扶項目160餘個，完成消費幫扶7.87億元、同比增長18.2％。

高鐵 北京

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