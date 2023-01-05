免稅市場回暖 海南離島 元旦消費1.4億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸疫情防控政策優化與海南旅遊旺季相加乘，帶動海南離島免稅市場持續回暖。海口海關3日晚發布數據稱，2023年元旦假期，海南離島免稅日均銷售金額達1.4億元（人民幣，下同）。

中新社報導，據海關介紹，自2022年12月31日至2023年1月2日，共監管離島免稅購物金額4.22億元、購物旅客4.3萬人次、件數47.6萬件。人均購物金額9816元，恢復到去年同期水平。

受疫情影響，2022年海南離島免稅銷售不及預期。去年12月開始，海南11家離島免稅店聯合開展為期兩個月的離島免稅跨年狂歡季，推出打折、滿減等形式多樣的促銷活動。海關統計顯示，2022年12月中旬以來，海南離島免稅日均消費金額超1億元，回暖趨勢明顯。

為帶旺免稅消費，海南持續發放政府消費券。如海口市近期發放多輪共600萬元的免稅消費券，市民遊客領取後即可享受滿減優惠。

元旦假期，海南各離島免稅店內人頭攢動。位於海口的海控全球精品免稅城運營管理部副總監盧夏雨表示，該店元旦假期當周的客流量環比上漲超三成，預計未來客流量將持續增長。

為支持企業銷售旺季大量儲備貨源，海口海關通過「24小時預約通關」等服務，進一步提高免稅品通關效率，保障熱銷免稅貨物「即到、即審、即核、即放」。

海關 元旦

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