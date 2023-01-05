服務智能化 便民繳稅 先推17措施

大陸國家稅務總局3日宣布，今年將連續第10年開展「便民辦稅春風行動」。今年先行推出六方面17條便民辦稅繳費舉措，後續還將分批推出系列接續措施，為納稅人繳費人辦實事解難題，營造優質稅收營商環境。

中新社報導，為了了解納稅人繳費人的實際需求，自2022年10月下旬開始，稅務總局組織各省稅務局在全大陸範圍內徵集意見建議。其中，徵求納稅人繳費人意見141.15萬戶次，徵求稅務幹部意見10.55萬人次。

大陸國家稅務總局介紹，今年先行推出的首批17條措施，包括拓寬個人所得稅匯算清繳優先退稅人員範圍、支持納稅人在境外通過網上申報等方式直接使用人民幣跨境繳納稅款、在數位人民幣試點地區推動實現數位人民幣繳納稅費、探索優化新設立納稅人納稅信用復評機制等。

大陸國家稅務總局納稅服務司有關負責人表示，「便民辦稅春風行動」自2014年開展以來，截至2022年底稅務總局累計推出54類197項523條創新服務舉措，各地稅務機關細化推出4萬餘條配套措施，稅費服務的精細化、智能化、便捷化程度越來越高，辦稅繳費體驗感越來越好，納稅人繳費人的滿意度、遵從度和獲得感越來越強。今年將緊扣納稅人繳費人需求，持續推出並落實落細「便民辦稅春風行動」各項舉措。