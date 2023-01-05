廈門出口受惠RCEP 關稅減免逾7千萬

根據廈門海關提供的數據顯示，2022年廈門海關為741家出口企業簽發RCEP原產地證書17757份，貨值約合72.67億元（人民幣，下同），出口企業憑藉RCEP原產地證書預計可在進口國享受關稅減免超過7000萬元。

中新社報導，廈門海關3日稱，上述簽證受惠的主要產品以鋁製品、無機化學品、傘具、鞋靴等為主。

2022年是大陸自由貿易區建設20周年，也是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式生效第一年。

RCEP生效實施以來，廈門市出口企業簽證熱情高漲。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司是廈門鎢業集團的下屬企業，該公司成立以來一直從事對日貿易，主要出口三元材料、鈷酸鋰等到日本、韓國。

2022年12月31日，該公司出口至日本一批三元材料。根據RCEP協定優惠政策，該批貨物在日本的關稅由3.3％降到了2.7％。這是RCEP實施以來，該公司輸日享惠的第70批貨物，累計享受關稅減讓逾500萬元。

為推動RCEP政策紅利惠及更多外貿企業，廈門海關通過線上+線下方式對轄區內重點企業廣泛開展RCEP關稅減讓、原產地規則等政策宣傳，幫助企業梳理重點產品的關稅減讓清單。

同時，廈門海關大力推廣出口原產地證書「集中審核，就近簽證」業務模式，並開展「自助列印、郵寄簽證、預約取證、一企一策、智能審核」五位一體便捷措施，極大節約企業出口成本。