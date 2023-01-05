廣東開年拚經濟 聚焦增長、就業、物價

大陸經貿大省廣東省委經濟工作會議3日在廣州召開，總結去年該省經濟工作，分析當前經濟形勢，謀劃部署今年經濟工作。省委書記黃坤明出席會議並講話。

中新社報導，會議指出，過去一年，廣東有力應對超預期因素衝擊，經濟發展穩中提質，經濟社會大局保持穩定。

會議強調，今年廣東要著力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，以粵港澳大灣區建設為牽引，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。

會議強調，廣東要抓住重點領域關鍵環節推進集成式改革，建立健全推動高質量發展的體制機制。要在深化大陸國資國企改革中提升國有企業核心競爭力，在優化發展環境中促進民營經濟發展壯大。要穩定政策支持，為經濟發展注入更多確定性。

會議強調，廣東要發揮粵港澳綜合優勢，加快建設世界級灣區、發展最好的灣區，做深做實科技產業合作，有序推進金融市場互聯互通，建優建強橫琴、前海、南沙等合作平台，不斷深化軟硬聯通，打造高質量發展重要動力源。

會議指出，廣東要堅持實體經濟為本、製造業當家，推動製造強省建設邁出新步伐，緊緊抓住產業項目、工業投資、產業平台，加快實現產業體系升級發展。要充分釋放內需潛力，把恢復和擴大消費擺在優先位置，綜合施策擴大消費，發揮基礎設施投資的壓艙石作用和城市更新的撬動作用，加大力度擴大有效投資。

同時，廣東還要強化企業創新主體地位，強化以需求為導向的科技攻關，強化科技創新的教育、人才支撐。要實施「百縣千鎮萬村高質量發展工程」，建設強富綠美新縣域，持續發展壯大縣域經濟，增強縣城綜合承載力，打造綠美人居環境，一體推進縣鎮村發展。

此外，廣東要打好「五外聯動」組合拳，推進外貿穩規模優結構、外資穩存量擴增量、外包提質增效、外經優化布局、外智全球引才。