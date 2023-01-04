大陸國務院要求保障民生商品和能源供應

大陸國務院總理李克強4日主持召開國務院常務會議，部署進一步做好重要民生商品和能源保供穩價等工作，保障群眾生活和企業生產需求。

據新華社，會議指出，過去一年物價保持平穩，糧食、能源穩定供應能力提升，為穩經濟、保民生提供了有力支撐。要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，強化重要民生商品等保供穩價，確保春節市場供應充足和價格平穩。

會議稱，要千方百計提高醫療、防疫物資供給能力，支持重點企業滿負荷生產。加強藥品等物資調配，保障醫療機構、居家患者、養老院、農村地區等需求。

會議並要求，進一步抓好能源保供。持續釋放煤炭先進產能，支持能源企業節日安全正常生產，做好電力、天然氣頂峰保供預案。同時要持續保障交通物流暢通，支持物流企業合理調配運力，關心關愛快遞等人員，保障春節期間郵政快遞穩定運行；還要加強市場和價格監管，依法查處囤積居奇、哄抬價格等行為。