獲批增資釋監管總結訊號？ 大和：螞蟻集團最快下半年IPO

重慶銀保監局4日批准重慶螞蟻消費金融公司將資本金從人民幣80億提高至人民幣185億元，意味著螞蟻集團可以為其消費部門籌集人民幣105億元。大和資本最新報告認為，這是對螞蟻在去年底開始的監管整頓總結的訊號，若螞蟻集團能順利完成監管整改，其首次公開招股（IPO）最快可能於今年下半年進行。

受到此利多消息激勵，阿里巴巴港股4日大漲8.7％作收。此次重慶銀保監亦同意杭州城投旗下子公司杭州金投數字科技﹑浙江舜宇光學﹑傳化智聯股份投資入股重慶螞蟻消費金融。

增加註冊資本並調整股權結構後，螞蟻科技仍為重慶螞蟻消費金融的最大股東，出資額為人民幣92.5億元，出資比例為50％，杭州金投數字科技出資人民幣18.5億元，出資比例1成，浙江舜宇光學出資人民幣11.1億元，出資比例為6％，傳化智聯出資人民幣9.27億元，出資比例5.01％。

大和資本香港公司的分析師在一份報告中表示，這是對螞蟻金服的監管整頓完成的一個信號；一旦融資完成，螞蟻金服將能夠處理人民幣1.1兆元的消費性貸款。

相比前年12月，螞蟻集團、信達資產管理公司 和其他一些投資者打算向重慶螞蟻消費金融注資人民幣220億元，而該計劃於去年1月被信達資管叫停，大和指出，這兩個提案之間有兩處個關鍵變化。

第一，交易規模較小，原因是信達退出，以及魚躍和舜宇的投資較小。第二，杭州市政府將有效成為第二大股東，擁有10％股份；所有政府實體，包括杭州和重慶政府以及大陸財政部，將擁有重慶螞蟻消費金融合計約20％股份。

大和表示，隨著螞蟻集資的不確定性逐漸平息，剩下的關鍵問題是金融控股公司的牌照，該行認為，今年3月兩會之後，上述進展會更明顯。