大陸地方債問題依然嚴峻 8起地方隱債問責再遭通報

河南益陽市政府官網3日公布四筆隱性債務問責結果。2022年來，中國大陸已經有多地公告隱債問責結果。

據財聯社報導，大陸財政部在2022年5月集中通報八起地方政府新增隱性債務問責典型案例，涉及安徽、河南、貴州、江西、湖南、浙江、甘肅等地。

去年7月29日，大陸財政部監督評價局再次披露八起融資平台違法違規新增地方政府隱性債務的典型案例，涉及陝西、山東、黑龍江、貴州、重慶、江蘇、安徽、江西八地，主要包括城投代政府融資、政府為城投提供融資擔保、城投抵押公益性資產融資三類問題，發生時間在2015年9月至2018年3月。

去年以來，在穩增長、促基建、支持地方政府及城投平台合理融資需求的背景下，大陸中央對地方政府隱性債務問責的工作力度持續加大，嚴監管政策導向不變，隱債問責呈現通報頻率加快。

據廣發證券統計，2016年以來，中國大陸共有24個省因債務違法違規被通報，其中甘肅、廣西、雲南、湖南和四川被通報案例個數較多。從披露的債務違法違規案例來看，新增隱性債務/新增政府性債務/違規舉債是主要的地方政府債務違規形式，90%以上的通報案例都涉及到新增隱債。其次，「化債不實」也是主要的債務違規方式之一。

廣發證券表示，部分平台在通報後短時間內未發債，再次發債的時間點在被通報後的半年甚至一年後。此外，也有部分平台因違法違規舉債被通報問責後限制發債。

去年以來，在隱性債務「控增化存」背景下，整體融資仍較為疲軟。據九鞅科技統計，2022年，大陸全市場城投債發行總量為人民幣4.90兆元，年比下滑14%，淨融資額達人民幣1.03兆元，佔總信用債淨融資額的比率為54%，淨融資額規模年比下滑60個百分點。