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大陸病毒學專家警告：開放入境後可能現第二波新冠感染高峰

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸病毒學專家警告，開放入境後或現第二波新冠感染高峰。圖為浙江杭州醫院外面，民眾大排長龍。法新社
大陸病毒學專家警告，開放入境後或現第二波新冠感染高峰。圖為浙江杭州醫院外面，民眾大排長龍。法新社

大陸病毒學專家、北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛警告，上海已監測到Omicron新變種病毒XBB.1.5毒株，僅管XBB.1.5未必會「踩到點上」，但隨著開放入境後，或出現第二波新冠感染高峰。

科技日報報導，童貽剛指出，XBB.1.5進入大陸後，會與當前流行的BF.7或BA.5.2有一段時間抗衡，能否產生第二波感染高峰視乎兩個方面，一是新毒株與已流行毒株有多少相似之處，二是看當前群體免疫水平如何。

他指出，眼下大陸已感染人群，體內有一定的中和抗體，造成一定的交叉免疫保護，但入境政策調整後，國外的各種毒株可能會進來。新冠病毒客觀存在，它「試探性」的變異也持續存在，一旦一次變異逃避了大部分人體內的免疫屏障，並更容易結合ace2受體，它就有可能在一個區域內引發感染高峰。

童貽剛表示，現在普遍認為，新冠病毒的變異會引發一波一波的感染高峰，但影響的人群範圍、地域範圍將有不斷縮小的趨勢。

童貽剛認為，因為即使新冠病毒變化再大，先前注射疫苗或者感染而激發的抗體也會有交叉保護的作用，目前大陸很多人既注射了疫苗，又經歷了感染，這是一種效率較高的混合免疫，只不過不同個體保護效果存在差異。

另一位專家也表示，經過第一波疫情之後，無論從免疫屏障還是心理準備的角度而言，後續的疫情形勢預計會好很多。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，在先前的學術會議上引用的新加坡、台灣、香港等地的疫情數據也顯示，新冠病毒的變異引發過多輪疫情。

張文宏認為，各地的疫情數據表明，當地第一波感染的比例越高，第二波的感染比例將會越低。

大陸官方將在2023年1月8日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，取消來華人員入境後全員核酸檢測和集中隔離，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

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