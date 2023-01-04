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蘋果傳砍單 蘋概股立訊精密開盤跌9%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蘋果傳砍單，蘋概股立訊精密4日開盤跌9%。華爾街見聞
蘋果傳砍單，蘋概股立訊精密4日開盤跌9%。華爾街見聞

在消費電子市場需求減弱以及供應鏈生產問題影響下，蘋果公司開始大砍單，進而影響該公司和「果鏈」企業股價，4日上午A股開盤，「果鏈」概念股立訊精密開盤跳水跌超9%，逼近跌停，最低報價每股人民幣28.67元；比亞迪電子、舜宇光學科技跌超6%。

鈦媒體報導，日經新聞引述供應商的話指出，蘋果以需求減弱為由，通知幾家零部件供應商，今年第1季度減少AirPods、Apple Watch和MacBook設備的生產。

受此影響，美股1月3日開盤後，蘋果股票開始下跌，盤中跌幅3.7%，市值跌破2兆美元，截至美股1月3日收盤，蘋果股價收跌3.74%，市值為1.99兆美元。根據道瓊斯數據，這是蘋果公司21個月（2021年3月8日）以來首次跌破2兆美元。

而過去一年，蘋果股價大跌超26%，致使該公司市值縮水9,965億美元——2022年的今天，蘋果市值為2.986兆美元。

供應商的消息凸顯，在全球經濟可能陷入衰退之際，消費電子產品的前景黯淡。第4季是至關重要的聖誕節、元旦春節的假日季度，蘋果的壞消息代表該領域的供需擔憂加劇。

天風證券分析師郭明錤在去年11月底時下修蘋果手機出貨量，預計第4季iPhone 出貨量預估約20%，至7,000萬到7,500萬支。他認為，蘋果去年第4季的營收和每股獲利存在下行風險，當季iPhone 營收可能明顯低於市場預期的20%-30%，甚至更多。

根據IDC報告，2022年第3季，全球手機銷量為3.02億支，年減9.7%，這是全球手機銷量連續第5個季度出現下滑，主要因為全球需求疲軟、成本上升以及通脹導致消費者可支配收入下降。

IDC高級分析師郭天翔先前表示，2022年整體手機市場的低迷，目前看2023年很難會有反彈，各廠商對於預期目標也一改過去兩年的激進，紛紛轉為較為保守的運營策略，控制庫存。

美股 概念股 人民幣

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