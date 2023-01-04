實踐共同富裕 中金要求高層出差只可預訂「最便宜的座位」

彭博引述所得到的內部文件報導，為了實踐「共同富裕」，大陸第3大券商中金公司已縮減旅行津貼，除了要求高級銀行家「只可坐火車上最便宜的座位」，也不允許董事和執行董事乘坐國際和國內航線的商務艙。

報導指出，中金公司要求董事和執行董事進出境只可乘坐經濟艙，而大多數火車應該預訂最便宜的「硬座」或「硬床」或「二等軟座」。

同時，即使有商業目的，銀行家不得以公務車進出高級會所、娛樂場所如卡拉OK及風景名勝區。

根據該文件，受政府施壓要求降低工資和成本，以支持大陸從疫情中復甦，中金公司的新舉措乃是為了「嚴格執行政府法規精神」，而另外包括中信證券和中信建投在內的其他大陸券商，也已削減差旅預算。

早在去年年中，中金發布一線城市的酒店住宿（包括稅費及早餐）津貼，每天最多減少38%，至人民幣850元（新台幣3,740元）。