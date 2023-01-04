聽新聞
test
0:00 / 0:00

RCEP印尼生效 銷魚零關稅

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）2日對印尼正式生效。當日零時剛過，在位於山東省青島市的RCEP山東企業服務中心內，青島海關簽發山東首份對印尼RCEP原產地證書。

中新社報導，現場，青島海關關員通過國際貿易單一窗口，為青島三木水產股份有限公司出口到印尼的一批冷凍大馬哈魚段簽發了RCEP原產地證書。

「憑這份原產地證書，貨物到印尼後繳納的關稅稅率可由10%降為零關稅。」青島三木水產公司總經理孫軍志說，這批冷凍大馬哈魚貨值105.3萬元（人民幣，下同），憑海關簽發的RCEP原產地證書，貨物在印尼通關時可減免稅款十餘萬元。

孫軍志說：「我們公司每年對印尼出口冷凍大馬哈魚段超過2000萬元。此前，受中國—東協自貿協定相關原產地標準限制，一直未能享受協定項下零關稅待遇。RCEP對印尼生效後，冷凍大馬哈魚段只要滿足區域價值成分不低於40%就能享受零關稅待遇。公司每年可在印尼省稅200多萬元。」

據介紹，東協是山東最大的貿易市場，印尼是山東出口享惠中國—東協自貿協定的最大目的國。

「印尼在生效RCEP前，已與大陸在中國—東協自貿協定項下互降關稅。2022年前11個月，青島海關共為2.4萬批對印尼貨物簽發自貿協定原產地證書，出口享惠貨值超136億元。」青島海關關稅處處長畢海軍說，RCEP對印尼生效後，山東出口印尼的部分水產品、防滑地墊等產品可憑原產地證書享受更低的稅率。 

印尼 海關

延伸閱讀

璀璨新北跨年跨河煙火 淡水海關漁人碼頭萬人迎2023

印尼批准主權爭議海域開採油氣 藉此主張南海部分主權

RCEP續釋紅利 粵企經貿路更廣

印尼解除所有防疫措施 暫不對中國實施入境採檢管制

相關新聞

比亞迪電動車銷量稱冠大陸

比亞迪公布去年全年新能源汽車銷量達到186萬輛，年增208%，不僅成為大陸車市銷售冠軍，並超越特斯拉去年的131萬輛，有...

阿里新零售 盒馬鮮生賺錢了執

阿里巴巴旗下的新零售品牌盒馬鮮生在去年中旬傳出估值縮水四成後，今年開春迎來正面訊息。盒馬執行長侯毅近日發布全員內部信指出...

廣州文旅熱 新年假期營收逾20億

2023年元旦假期，廣州文化旅遊市場持續升溫。根據廣州市文化廣電旅遊局2日通報，據統計，元旦假期三天（去年12月31日至...

廣西邊城憑祥 搶抓RCEP商機

2023年伊始，位於中越邊境廣西憑祥市的友誼關口岸車水馬龍，裝載著東協進口水果和中國大陸出口機電百貨的貨車來往不斷。這裡...

漳州拉僑團 推中菲雙園

福建省漳州市政協主席吳文團2日表示，要積極探索優化疫情防控下拓展對外交往的方式，加強與港澳委員、僑親僑胞、海外青年的聯絡...

南京花燈亮 商場消費券迎新

2023年伊始，在長三角文旅名城南京，秦淮河畔花燈亮起，大街小巷裝飾一新，喜迎八方客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。