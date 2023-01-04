RCEP印尼生效 銷魚零關稅

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）2日對印尼正式生效。當日零時剛過，在位於山東省青島市的RCEP山東企業服務中心內，青島海關簽發山東首份對印尼RCEP原產地證書。

中新社報導，現場，青島海關關員通過國際貿易單一窗口，為青島三木水產股份有限公司出口到印尼的一批冷凍大馬哈魚段簽發了RCEP原產地證書。

「憑這份原產地證書，貨物到印尼後繳納的關稅稅率可由10%降為零關稅。」青島三木水產公司總經理孫軍志說，這批冷凍大馬哈魚貨值105.3萬元（人民幣，下同），憑海關簽發的RCEP原產地證書，貨物在印尼通關時可減免稅款十餘萬元。

孫軍志說：「我們公司每年對印尼出口冷凍大馬哈魚段超過2000萬元。此前，受中國—東協自貿協定相關原產地標準限制，一直未能享受協定項下零關稅待遇。RCEP對印尼生效後，冷凍大馬哈魚段只要滿足區域價值成分不低於40%就能享受零關稅待遇。公司每年可在印尼省稅200多萬元。」

據介紹，東協是山東最大的貿易市場，印尼是山東出口享惠中國—東協自貿協定的最大目的國。

「印尼在生效RCEP前，已與大陸在中國—東協自貿協定項下互降關稅。2022年前11個月，青島海關共為2.4萬批對印尼貨物簽發自貿協定原產地證書，出口享惠貨值超136億元。」青島海關關稅處處長畢海軍說，RCEP對印尼生效後，山東出口印尼的部分水產品、防滑地墊等產品可憑原產地證書享受更低的稅率。