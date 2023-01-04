南京花燈亮 商場消費券迎新

2023年伊始，在長三角文旅名城南京，秦淮河畔花燈亮起，大街小巷裝飾一新，喜迎八方客。

中新社報導，帥氣十足的生肖福兔、喜慶滿滿的荷滿秦淮、趣味盎然的瑞兔賀歲……從夫子廟到白鷺洲、從老門東到老門西，當五彩花燈連片亮起，南京老城南重現熱鬧喧天、人潮洶湧的景象。

南京夫子廟文旅集團秦淮燈彩公司負責人說，今年從水上、沿街到城牆，共設置了各類燈組170組，不同角度展現秦淮燈彩美景。尤其是在老門東街區內，高達15公尺、身著大紅狀元服、手提荷花燈的狀元兔，成為深受遊客喜愛的新年打卡地。

在南京的商場、超市內，隨處可見人們使用政府發放的消費券購買年貨。

據南京市商務局黨委書記、局長張志超說，自2022年年底以來，南京市商務部門已在多平台連續幾輪向全體在南京民眾（含外地來客）和南京都市圈城市市民發放消費助力券，同時牽引各大平台、商家大幅度優惠讓利百億元（人民幣，下同），提振消費信心。

從環新街口商業聚集地的熱鬧跨年夜，到各處新興購物廣場裡的時髦首店，南京民眾逛街購物欲被極大地激發起來。「2022年南京共引入品牌首店295家，較2021年增長68.6%，南京的核心商圈變得更加新鮮、潮流、國際化，滿足消費者的多層次需求。」張志超說。

南京街頭巷尾的小店也重現活力。元旦假期金銀街國際青年藝術街區咖啡節，居民、留學生和遊客手握咖啡漫步於藝術氛圍濃郁的小巷間，探索各式新的咖啡店、小吃店、書坊和零售店。