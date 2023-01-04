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漳州拉僑團 推中菲雙園

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

福建省漳州市政協主席吳文團2日表示，要積極探索優化疫情防控下拓展對外交往的方式，加強與港澳委員、僑親僑胞、海外青年的聯絡聯誼，為建設中菲「兩國雙園」、融入一帶一路賦能蓄勢、拓展空間。

中新社報導，當天上午，吳文團代表十四屆漳州市政協常委會向大會提出工作報告。

他指出，過去一年，協助組織菲律賓等11個國家、28位閩籍海外僑領考察漳州，助推中菲「兩國雙園」建設，提高對外開放水平。

2021年，漳州市提出建設中國（福建·漳州）─菲律賓「兩國雙園」（簡稱中菲兩國雙園）項目，並於2022年8月啟動。根據自身功能定位和區位條件，漳州市規畫在泛東山灣、廈門灣南岸建設東山水果、水產、肉類加工產業園區，詔安進口活牛深加工產業園區，常山中菲產業深度對接園區等五個中方園區。

漳州市政協港澳地區特邀委員、香港漳州同鄉總會副會長鄭旭光表示，應發揮海外華僑華人優勢和紐帶作用，構建華僑華人民間經濟力量推動國家層面合作的典範，助力中菲兩國雙園建設穩步推進。

「用好RCEP規則，系統研究菲律賓投資政策。」鄭旭光認為，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）中的相關條款，如貿易便利化條款，將極大提高通關和物流效率，提升區域消費市場潛力，推動供應鏈與資源優化。

「菲律賓是一帶一路沿線重要國家，與漳州經貿合作歷史悠久、交流頻繁、發展態勢良好。」漳州市政協常委、民盟漳州市委會專職副主委兼秘書長林連峰指出，漳州是21世紀海上絲綢之路重要節點城市和福建重要僑鄉，與菲律賓淵源深厚。

菲律賓 福建 一帶一路

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