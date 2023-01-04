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廣西邊城憑祥 搶抓RCEP商機

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023年伊始，位於中越邊境廣西憑祥市的友誼關口岸車水馬龍，裝載著東協進口水果和中國大陸出口機電百貨的貨車來往不斷。這裡是廣西最大的陸路口岸，也是通往越南及東協國家最便捷的陸路大通道。

中新社報導，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）生效實施一年來，邊城憑祥搶抓RCEP機遇，加快暢通物流通道，提升貿易便利化水平，進一步激發當地外貿發展活力。

作為廣西面向東協開放合作的重要橋梁之一，2022年憑祥積極發揮獨特區位優勢，加快融入RCEP朋友圈，打造聯通中國—東協的國際大通道，以高速公路、沿邊公路和鐵路相連互通奠定中越「硬」聯通基礎。目前，憑祥已開通22條跨境公路物流線路、13條跨境鐵路班列，較2015年新增一倍以上，通達東協國家20多個主要樞紐城市。

RCEP帶動區域內貿易成本的降低和通關效率的提升，同時也刺激貨物量增長。

憑祥鐵路口岸是廣西唯一對接東協的鐵路口岸。2022年來，憑祥海關發揮鐵路運輸單次運量大優勢，採優化集裝箱班列編組、推廣運用鐵路快通模式等創新舉措，鐵路運輸增長迅猛。

憑祥海關負責人介紹，RCEP生效後，該關積極推廣對外貿易經營者備案和原產地企業備案兩證合一改革。2022年1─11月，憑祥鐵路口岸累計實現貨物進出口64.6萬噸，同比增加49.5%；出入境火車2080列次，同比增加19.7%。同期，憑祥海關簽發RCEP原產地證書在內的各類原產地證書6萬6060份，市場潛力不斷被激發。

東協 海關

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